AMERIKA VRŠI ŽESTOK PRITISAK NA KIJEV: Predajte Donbas Rusima ako hoćete bezbednosne garancije

ADMINISTRACIJA predsednika SAD Donalda Trampa poručila je Ukrajini da američke bezbednosne garancije zavise od pristanka Kijeva na mirovni sporazum koji bi verovatno uključivao ustupanje regiona Donbas Rusiji, tvrdi osam osoba upućenih u pregovore.

AP Photo/Markus Schreiber

Vašington je takođe nagovestio da će Ukrajini obećati više oružja za jačanje vojske u mirnodopskim uslovima ako, kao cenu za mir sa Rusijom, pristane da povuče svoje snage iz delova istočnog regiona koje kontroliše, navele su dve osobe, piše Financial Times.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nadao se da će već ovog meseca potpisati dokumente o bezbednosnim garancijama i posleratnom „planu prosperiteta“ sa SAD, što bi Kijevu dalo prednost u budućim pregovorima sa Moskvom.

Međutim, Vašington sada signalizira da američke bezbednosne garancije zavise od postizanja dogovora sa Rusijom. Ukrajinski i evropski zvaničnici opisali su stav SAD kao pokušaj da se Kijev prisili na bolne teritorijalne ustupke koje je Moskva zahtevala u bilo kakvom sporazumu.

„Amerikanci koče svaki put kada treba potpisati garancije“

SAD još nije dale konačno odobrenje ni za kakav sporazum, iako je Zelenski izjavio da su tekstovi bezbednosnih garancija, o kojima je prošle nedelje razgovarao sa predsednikom Donaldom Trampom u Davosu, bili „100 odsto spremni“. Visoki ukrajinski zvaničnik rekao je da je sve nejasnije da li će se SAD obavezati.

- Oni koče svaki put kada bi garancije trebalo da se potpišu - kazao je zvaničnik.

Nakon sastanka Trampa i Zelenskog u Vašingtonu prošlog meseca, američki zvaničnici su rekli da ponuda američkih bezbednosnih garancija „neće biti večno na stolu“, ne navodeći detalje.

Ukrajina želi da potvrdi američke bezbednosne garancije pre nego što se odrekne bilo kakve teritorije.

SAD: Ukrajina mora da se odrekne Donbasa

SAD, međutim, smatraju da Kijev mora da odustane od Donbasa kako bi se rat završio i ne ulažu velike napore da pritisnu ruskog lidera Vladimira Putina da odustane od jednog od svojih najčvršćih zahteva, rekle su upućene osobe za Financial Times.

Ruske snage već gotovo četiri godine ne uspevaju u potpunosti da osvoje Donbas, iako napreduju uz ogromne žrtve koje se ove godine procenjuju na oko 30.000 vojnika mesečno.

Bela kuća napala Financial Times

Odgovarajući na pitanja o uslovima vezanim za bezbednosne garancije, Ana Keli, zamenica sekretara za medije Bele kuće, izjavila je: „To je potpuna neistina – jedina uloga SAD u mirovnom procesu jeste da okupi obe strane kako bi postigle dogovor.“

- Sramotno je što Financial Times dozvoljava zlonamernim akterima da anonimno lažu kako bi potkopali mirovni proces, koji je u odličnoj poziciji nakon istorijskog trilateralnog sastanka ovog vikenda u Abu Dabiju - dodala je.

Foto: Profimedia

Osoba upoznata sa stavom SAD rekla je da Vašington „ne pokušava da nametne Ukrajini bilo kakve teritorijalne ustupke“.

- SAD su poručile da bezbednosne garancije zavise od toga da se obe strane usaglase oko mirovnog sporazuma, ali sadržaj tog sporazuma zavisi od Rusije i Ukrajine.

Donbas kao crvena linija za Kijev

Zelenski je u petak rekao da su on i Tramp tokom boravka u Davosu „finalizovali“ bilateralne bezbednosne garancije SAD i Ukrajine. Pitanje teritorije ostalo je nerešeno dok je Kijev ulazio u prve trilateralne pregovore sa Vašingtonom i Moskvom, održane ovog vikenda u Abu Dabiju.

Kancelarija predsednika Zelenskog nije odgovorila na zahtev za komentar. Međutim, visoki zvaničnik u Kijevu rekao je da Amerikanci „koriste garancije...kako bi gurnuli Ukrajinu“ ka ustupcima za koje veruju da mogu dovesti „Rusiju za sto“.

Zvaničnik je rekao da ključni razlog zašto sporazum o prosperitetu za Ukrajinu ostaje nepotpisan leži u tome što su se Zelenski i Tramp u Davosu složili da dokument treba dodatno doraditi.

Donbas, koji se sastoji od oblasti Donjeck i Lugansk, bedem je protiv ruskih invazionih snaga od 2014. godine. Odbrambena linija duga 50 km koja obuhvata gradove Kramatorsk, Slavjansk, Družkovku i Kostjantinovku često se naziva „pojasom tvrđava“. Njegovo ustupanje predstavlja crvenu liniju za Zelenskog i većinu Ukrajinaca, prema anketama s početka ovog meseca.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 January 2026.

#StandWithUkraine pic.twitter.com/2vuqelRFVT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 23, 2026

SAD podstiču Ukrajinu da povuče snage iz regiona Donbas kako bi se stvorila „slobodna ekonomska zona“. Vašington je u početku rekao da želi „demilitarizovanu zonu“ koja bi bila međunarodno priznata kao ruska teritorija. Moskva je poručila da bi pristala da rasporedi svoju nacionalnu gardu i policiju u demilitarizovanu zonu umesto svojih oružanih snaga.

Međutim, nakon otpora Kijeva i njegovih evropskih partnera, Tramp je na kraju postigao kompromis sa Zelenskim, složivši se da bi to područje mogle da nadziru neutralne snage.

Zelenski je počeo da podržava ideju „slobodne ekonomske zone“, ali samo ako ona ostane međunarodno priznata kao ukrajinska i ako se ruske snage povuku na jednaku udaljenost od nje.

Predložene američke obaveze uključuju obećanje da će garancije „odražavati“ Član 5, klauzulu NATO-a o samoodbrani, kao i obećanje koordinisanog vojnog odgovora u slučaju trajnog napada, rekle su dve osobe upoznate sa tim pitanjem.

Ipak, postoji rizik da će one biti previše nejasne da zadovolje Kijev, a istovremeno previše široke za Rusiju, dodala je jedna od osoba.

Kremlj insistira da neće okončati rat ako se Ukrajina jednostrano i u potpunosti ne povuče iz regiona Donbas.

"Vrši se ogroman pritisak na Ukrajince"

- Trenutno se vrši ogroman pritisak na Ukrajince - rekao je jedan od izvora za Financial Times.

Govoreći u četvrtak ujutru na događaju posvećenom Ukrajini u Davosu, Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof rekao je da je postignut značajan napredak u mirovnim pregovorima sa Ukrajincima.

Foto Tanjug/AP/Gian Ehrenzeller

- Mislim da smo sve sveli na jedno pitanje... a to znači da je rešivo - dodao je, u osvrtu za koji je Zelenski kasnije rekao da se odnosi na teritoriju Donbasa.

Vitkof je na platformi Iks objavio da su razgovori u Abu Dabiju „bili veoma konstruktivni i da su napravljeni planovi za nastavak razgovora sledeće nedelje“ u glavnom gradu Emirata.

Zelenski je juče potvrdio drugi trilateralni sastanak kasnije ove nedelje, ali je rekao da predstoji „dalji diplomatski rad“ na „složenim političkim pitanjima koja ostaju nerešena“.