RUSI I BRITANCI OČI U OČI: Britanski razarač tipa 45 i ruski razarač „Udaloj“ u Severnom moru

BRITANSKI razarač klase „Tip 45“ Kraljevske mornarice, HMS Dankan, izvršio je četrdesetosmočasovnu misiju praćenja ruskog razarača klase „Udaloj“ „Viceadmiral Kulakov“ između Severnog mora i Lamanša.

Incident se dogodio u vreme posebno visokih tenzija između Rusije i Zapadnog bloka i predstavlja prvi put da je borbeni brod Kraljevske mornarice delovao pod kontrolom NATO-a u nacionalnim vodama Velike Britanije tokom prolaska treće strane.

Prolazak kroz Lamanš predstavljao je opasnost za ruske brodove u prošlosti, a tankeri za naftu ove zemlje bili su meta upada i zaplene od strane članica NATO-a u prošlosti. Tokom poslednjeg susreta, HMS Dankan je navodno održavao vazdušnu bezbednost i služio je za komunikaciju i prenos podataka za „Prepoznatu pomorsku sliku“. Iako nose posebno velike senzorske pakete, brodovi klase tipa 45 nemaju nikakvo protivbrodsko naoružanje i nose veoma mali arsenal od samo 48 lansirnih ćelija za rakete zemlja-vazduh „Aster 15“ i „Aster 30“.

Nijedan tip razarača nema koristi od velike svestranosti, pri čemu je britanski brod u velikoj meri specijalizovan za zadatke protivvazdušne odbrane, dok je klasa Udaloj dizajn iz sovjetskog doba specijalizovan za protivpodmorničko ratovanje.

Klasa Udaloj, međutim, ima koristi od nošenja većeg arsenala, uključujući 64 vertikalne lansirne ćelije za rakete zemlja-vazduh, osam protivpodmorničkih raketa i 20 protivpodmorničkih raketnih bacača. Ipak, to je najlakše naoružana klasa razarača u ruskoj floti, dok su čak i novije fregate poput klase Gorškov mnogo teže naoružane.

Susret između dva broda ističe sve ograničenije mogućnosti od kojih su i ruski i evropski površinski borbeni brodovi patili, posebno u poređenju sa mnogo teže naoružanim i svestranijim razaračima tipa AEGIS koje su rasporedile Sjedinjene Države, Kina, Japan i Koreja.

