Svet

GLAS RAZUMA IZ PEKINKA: Pritisak na Putina neće dovesti do rešavanja ukrajinske krize

Марија Стевановић
Marija Stevanović

23. 10. 2025. u 14:59

PRITISAK na predsednika Rusije Vladimira Putina neće dovesti do rešenja ukrajinske krize, saopštio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Guo Điakun.

Foto Tanjug/AP/Andy Wong

Komentarišući izjavu američkog predsednika Donalda Trampa o uticaju kineskog lidera Si Đinpinga na situaciju u Ukrajini, portparol je naveo da su dijalog i pregovori jedini način za rešavanje sukoba.

„Dijalog i pregovori su jedini efikasan način za rešavanje ukrajinske krize“, istakao je diplomata.

Diplomata je dodao da Kina izražava snažno nezadovoljstvo i odlučan protest zbog uključivanja kineskih kompanija u 19. paket evropskih sankcija Rusiji.

Guo Điakun je dodao da Kina nije ni podstrekač ukrajinske krize niti njen učesnik. Prema njegovim rečima, Kina ne isporučuje oružje stranama u sukobu i strogo kontroliše izvoz robe dvostruke namene.

Komentarišući američke sankcije ruskim naftnim kompanijama „Rosnjeft“ i „Lukoil“, portparol je napomenuo da se Kina dosledno protivi sankcijama koje nije odobrio Savet bezbednosti UN.

„Kina se uvek protivila svim dejstvima koja nemaju osnovu u međunarodnom pravu i koje nije odobrio Savet bezbednosti UN“, nalgasio je diplomata.

Ranije je Evropska unija usvojila 19. Paket sankcija Rusiji, koji se tiče ruskih banaka, kripto berzi i kompanija u Indiji i Kini. U okviru ovog paketa, uvedene su sankcije kompanijama „Rosnjeft“ i „Lukoil“.

Tramp je ranije izjavio da kineski predsednik Si Đinping može da izvrši ozbiljan uticaj na tok ukrajinskog mirovnog procesa.

(Sputnjik)
 

