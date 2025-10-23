GLAS RAZUMA IZ PEKINKA: Pritisak na Putina neće dovesti do rešavanja ukrajinske krize
PRITISAK na predsednika Rusije Vladimira Putina neće dovesti do rešenja ukrajinske krize, saopštio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Guo Điakun.
Komentarišući izjavu američkog predsednika Donalda Trampa o uticaju kineskog lidera Si Đinpinga na situaciju u Ukrajini, portparol je naveo da su dijalog i pregovori jedini način za rešavanje sukoba.
„Dijalog i pregovori su jedini efikasan način za rešavanje ukrajinske krize“, istakao je diplomata.
Diplomata je dodao da Kina izražava snažno nezadovoljstvo i odlučan protest zbog uključivanja kineskih kompanija u 19. paket evropskih sankcija Rusiji.
Guo Điakun je dodao da Kina nije ni podstrekač ukrajinske krize niti njen učesnik. Prema njegovim rečima, Kina ne isporučuje oružje stranama u sukobu i strogo kontroliše izvoz robe dvostruke namene.
Komentarišući američke sankcije ruskim naftnim kompanijama „Rosnjeft“ i „Lukoil“, portparol je napomenuo da se Kina dosledno protivi sankcijama koje nije odobrio Savet bezbednosti UN.
„Kina se uvek protivila svim dejstvima koja nemaju osnovu u međunarodnom pravu i koje nije odobrio Savet bezbednosti UN“, nalgasio je diplomata.
Ranije je Evropska unija usvojila 19. Paket sankcija Rusiji, koji se tiče ruskih banaka, kripto berzi i kompanija u Indiji i Kini. U okviru ovog paketa, uvedene su sankcije kompanijama „Rosnjeft“ i „Lukoil“.
Tramp je ranije izjavio da kineski predsednik Si Đinping može da izvrši ozbiljan uticaj na tok ukrajinskog mirovnog procesa.
(Sputnjik)
