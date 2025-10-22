"NADAM SE DA NEĆE DOBITI GLUPU IDEJU DA PRETOPE NAKIT" Pljačkaši Luvra napravili štetu od oko 88 miliona evra!

ŠTETA od krađe dragulja iz muzeja Luvr prošlog vikenda iznosi oko 88 miliona evra, izjavila je sinoć Lor Beko, pariski tužitelj.

AP Photo/Thibault Camus

- To je spektakularna suma, ali se ne može izraziti kolika je to istorijska šteta - rekla je Beko, a prenosi Figaro.

Ona je ocenila da lopovi neće zaraditi tih 88 miliona evra, pogotovo ne ako budu došli na "izuzetno glupu ideju'' da pretope nakit.

Možemo se nadati da će razmisliti i da neće uništiti dragulje bez razloga, navela je Bekuo.

Kad je reč o istrazi, ona je potvrdila da se analiziraju svi otisci prstiju sa mesta zločina, navodeći da postoji mogućnost da je oko kriminalaca koji su izveli pljačku verovatno postojao čitav niz pomoćnih timova.

Na pitanje o postojanju mogućeg unutrašnjeg saučesništva unutar najposećenijeg muzeja na svetu, Bekuo je odgovorila da u ovoj fazi ne može to ni da potvrdi ni da demantuje.



Četiri osobe su u nedelju oko 09.30 ujutru upale u čuvenu Galeriju Apolona u pariskom muzeju Luvr.

Koristile su mehaničke merdevine montirane na vozilo kako bi se popeli do galerije.

Provalnici su razrezali sigurnosna stakla i odneli devet predmeta od neprocenjive kulturne vrednosti, a jedan od njih, kruna carice Eugenije, supruge Napoleona III, pronađena je na licu mesta, a pretpostavlja se da je ispala počiniocima tokom bekstva.

Predmeti potiču iz 19. veka i pripadali su francuskom plemstvu, a ukrašeni su hiljadama dijamanata i drugim dragim kamenjem.

(Sputnjik)

