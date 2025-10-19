Svet

ZELENSKI SPREMA UDARAC ZA RUSIJU: Pripremamo korake na frontu i odgovorićemo na svaki napad Rusije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2025. u 16:24

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski danas je naglasio da Kijev priprema određene korake na frontu i da će odgovoriti Rusiji na svaki udarac.

ЗЕЛЕНСКИ СПРЕМА УДАРАЦ ЗА РУСИЈУ: Припремамо кораке на фронту и одговорићемо на сваки напад Русије

Foto: Profimedia

On je u obraćanju objavljenom na zvaničnom sajtu predsednika kazao da ukrajinske snage, na osnovu izveštaja vojske i obaveštajne službe, drže situaciju na frontu pod kontrolom, a posebno na Pokrovskom pravcu i susednim područjima, u Kupjansku, kao i pograničnim oblastima oko Harkova i regiona Sumi i Zaporožje.

-Ja sam zahvalan svim našim jedinicama na njihovom otporu i izdržljivosti. Mi pripremamo određene korake na frontu i odgovorićemo Rusiji na svaki njihov udarac, poručio je Zelenski, prenela je agencija Ukrinform.

Kako se navodi, on je razgovarao sa glavnokomandujućim ukrajinske vojske Oleksandrom Sirskim, posebno o kapacitetima oružja dugog dometa.

-Povećana je distanca i preciznost naših napada oružjem dalekog dometa na Rusiju. Skoro svakog dana nanose se udarci ruskoj infrastrukturi za preradu nafte, a to doprinosi da se Rusija vrati u realnost, naveo je Zelenski.

On je pohvalio rezultate pojedinih brigada i službi, a posebno onih koje su, kako je naveo, uništile agresora na Kupjanskom pravcu.

Zelenski je dodao i da se nastavlja rad sa evropskim partnerima kako bi se proširio program PURL u okviru kojeg Ukrajina nabavlja američko oružje čiju kupovinu finansiraju evropske zemlje.

-Tu je posebno reč o našim protivvazdušnim sistemima i oružju dugog dometa. Naredne nedelje ćemo razgovarati sa partnerima u Evropi o proširenju PURL programa, istakao je predsednik Ukrajine.

On je dodao da Kijev priprema i neke značajne sporazume sa drugim zemljama u vezi oružja i odbrambene tehnologije, kao i da se kapaciteti Ukrajine proširuju.

-U toku je finalizacija jednog sporazuma koji smo pripremali nekoliko meseci, zaključio je Zelenski.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 15

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju