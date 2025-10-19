ZELENSKI SPREMA UDARAC ZA RUSIJU: Pripremamo korake na frontu i odgovorićemo na svaki napad Rusije
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski danas je naglasio da Kijev priprema određene korake na frontu i da će odgovoriti Rusiji na svaki udarac.
On je u obraćanju objavljenom na zvaničnom sajtu predsednika kazao da ukrajinske snage, na osnovu izveštaja vojske i obaveštajne službe, drže situaciju na frontu pod kontrolom, a posebno na Pokrovskom pravcu i susednim područjima, u Kupjansku, kao i pograničnim oblastima oko Harkova i regiona Sumi i Zaporožje.
-Ja sam zahvalan svim našim jedinicama na njihovom otporu i izdržljivosti. Mi pripremamo određene korake na frontu i odgovorićemo Rusiji na svaki njihov udarac, poručio je Zelenski, prenela je agencija Ukrinform.
Kako se navodi, on je razgovarao sa glavnokomandujućim ukrajinske vojske Oleksandrom Sirskim, posebno o kapacitetima oružja dugog dometa.
-Povećana je distanca i preciznost naših napada oružjem dalekog dometa na Rusiju. Skoro svakog dana nanose se udarci ruskoj infrastrukturi za preradu nafte, a to doprinosi da se Rusija vrati u realnost, naveo je Zelenski.
On je pohvalio rezultate pojedinih brigada i službi, a posebno onih koje su, kako je naveo, uništile agresora na Kupjanskom pravcu.
Zelenski je dodao i da se nastavlja rad sa evropskim partnerima kako bi se proširio program PURL u okviru kojeg Ukrajina nabavlja američko oružje čiju kupovinu finansiraju evropske zemlje.
-Tu je posebno reč o našim protivvazdušnim sistemima i oružju dugog dometa. Naredne nedelje ćemo razgovarati sa partnerima u Evropi o proširenju PURL programa, istakao je predsednik Ukrajine.
On je dodao da Kijev priprema i neke značajne sporazume sa drugim zemljama u vezi oružja i odbrambene tehnologije, kao i da se kapaciteti Ukrajine proširuju.
-U toku je finalizacija jednog sporazuma koji smo pripremali nekoliko meseci, zaključio je Zelenski.
Tanjug
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
AMERIČKI MEDIJI: SAD vrše veći pritisak na Kijev nego na Moskvu
19. 10. 2025. u 14:33
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)