ZELENSKI SPREMA UDARAC ZA RUSIJU: Pripremamo korake na frontu i odgovorićemo na svaki napad Rusije

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski danas je naglasio da Kijev priprema određene korake na frontu i da će odgovoriti Rusiji na svaki udarac.

Foto: Profimedia

On je u obraćanju objavljenom na zvaničnom sajtu predsednika kazao da ukrajinske snage, na osnovu izveštaja vojske i obaveštajne službe, drže situaciju na frontu pod kontrolom, a posebno na Pokrovskom pravcu i susednim područjima, u Kupjansku, kao i pograničnim oblastima oko Harkova i regiona Sumi i Zaporožje.

-Ja sam zahvalan svim našim jedinicama na njihovom otporu i izdržljivosti. Mi pripremamo određene korake na frontu i odgovorićemo Rusiji na svaki njihov udarac, poručio je Zelenski, prenela je agencija Ukrinform.

Kako se navodi, on je razgovarao sa glavnokomandujućim ukrajinske vojske Oleksandrom Sirskim, posebno o kapacitetima oružja dugog dometa.

-Povećana je distanca i preciznost naših napada oružjem dalekog dometa na Rusiju. Skoro svakog dana nanose se udarci ruskoj infrastrukturi za preradu nafte, a to doprinosi da se Rusija vrati u realnost, naveo je Zelenski.

On je pohvalio rezultate pojedinih brigada i službi, a posebno onih koje su, kako je naveo, uništile agresora na Kupjanskom pravcu.

Zelenski je dodao i da se nastavlja rad sa evropskim partnerima kako bi se proširio program PURL u okviru kojeg Ukrajina nabavlja američko oružje čiju kupovinu finansiraju evropske zemlje.

-Tu je posebno reč o našim protivvazdušnim sistemima i oružju dugog dometa. Naredne nedelje ćemo razgovarati sa partnerima u Evropi o proširenju PURL programa, istakao je predsednik Ukrajine.

On je dodao da Kijev priprema i neke značajne sporazume sa drugim zemljama u vezi oružja i odbrambene tehnologije, kao i da se kapaciteti Ukrajine proširuju.

-U toku je finalizacija jednog sporazuma koji smo pripremali nekoliko meseci, zaključio je Zelenski.

Tanjug

