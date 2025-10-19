Svet

IZRAELSKE SNAGE GAĐALE POJAS GAZE: Optužuju Hamas za kršenje primirja

В.Н.

19. 10. 2025. u 13:54

IZRAELSKE vazduhoplovne snage gađale su Rafu, u južnom delu Pojasa Gaze, nakon što je Tel Aviv optužio Hamas da je prekršio primirje, objavio je „Tajms of Izrael“.

Tanjug

Prema navodima lista, oni su odgovorili na napad koji su izveli „ekstremisti iz Pojasa Gaze na izraelske snage u Rafi“.

Izraelska vojska se za sada ovim povodom nije oglasila, a u poslednjih par dana optužila je Hamas za dva kršenja prekida vatre.

S druge strane, palestinski pokret Hamas je saopštio da potvrđuje je svoju posvećenost sporazumu o prekidu vatre u Pojasu Gaze i nazvao Izrael odgovornim za njegovo kršenje.

„Hamas potvrđuje svoju posvećenost sporazumu o prekidu vatre i naglašava da cionistički okupatori nastavljaju da ga krše i izmišljaju neosnovane izgovore kako bi opravdali svoje zločine“, navodi se u izjavi člana političkog dela Hamasa, Izata el Riške, objavljenom na Telegramu ovog palestinskog pokreta.

Istovremeno, izraelski ministar bezbednosti Itamar Ben-Gvir, koji se protivio primirju, pozvao je premijera Benjamina Netanijahua da „u potpunosti obnovi operacije u Gazi“.

(Sputnjik)

