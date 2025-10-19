TAJNE SU-57 Do sada nije viđeno: Rusija dozvolila prvi put pogled na specijalni odeljak svog stelt lovca (FOTO/VIDEO)
RUSKE vazduhoplovne snage su prvi put objavile snimak koji prikazuje unutrašnji odeljak za oružje novog lovca pete generacije Su-57, čiji je prvi bataljon u punoj snazi formiran 2024. godine.
Kao i svi lovci pete generacije, avion je projektovan da nosi kompletan paket naoružanja unutar trupa za veliku većinu misija kako bi se sačuvao njegov radarski presek, smanjio profil pikrivenosti, i time značajno povećala njegova stopa preživljavanje od napada van vizuelnog dometa. Unutrašnji odeljci za oružje aviona su znatno dublji od onih kod njegovog američkog rivala F-22, i slično duboki, ali veći od onih kod F-35. Ovo omogućava avionu da nosi municiju većeg prečnika, kao što su krstareće rakete. Pored glavnog centralnog odeljka za oružje u trupu, dva bočno postavljena odeljka u korenu krila nose rakete vazduh-vazduh za dejstva van vizuelnog dometa.
Su-57 se ističe u poređenju sa kineskim i američkim lovcima pete generacije zbog manjeg naglaska na mogućnosti skrivenosti i zbog većeg naglaska na raspoređivanju krstarećih raketa. Lovac je jedini u svojoj generaciji za koji je potvrđeno da je integrisao rakete vazduh-zemlja van vidnog dometa, i koristio je krstareću raketu H-59MK2 u borbi na ukrajinskom ratištu, a moguće i protiv pobunjeničkih ciljeva u Siriji.
Ovi prioriteti u dizajnu odražavaju činjenicu da avion nije projektovan za misije prodora duboko unutar neprijateljske teritorije, već za suzbijanje neprijateljskih uljeza radeći zajedno sa lokalnom protivvazdušnom odbranom, dok istovremeno izvodi udare na neprijateljsko tlo sa bezbednih udaljenosti u ruskom kontrolisanom vazdušnom prostoru. Su-57 je ipak izvodio misije unutar spornog vazdušnog prostora koji je u velikoj meri zaštićen ukrajinskom protivvazdušnom odbranom, bar u nekim prilikama.
Smatra se da Su-57 ima 8 do 10 unutrašnjih podvesnih tačaka za nošenje tereta, od kojih se šest do osam nalazi u njegovom glavnom centralnom odeljku za oružje. Najavljeno je da će se u lovac integrisati niz novih oružja, uključujući kasetnu bombu PBK-500U Drel i balističku raketu koja se lansira iz vazduha. Početkom avgusta je objavljeno da je lovac integrisan hipersoničnom raketom vazduh-zemlja, za koju se spekuliše da je derivat ruske mornaričke krstareće rakete „Cirkon“.
Očekuje se da će Su-57 i dalje biti prioritet za integraciju novih generacija naoružanja, čije se jedinstvene mogućnosti očekuje da povećaju njegovu atraktivnost kako za rusko Ministarstvo odbrane, tako i za strane klijente. Uz nove sisteme naoružanja, u junu je potvrđeno da je nova varijanta lovca, Su-57M1, blizu završetka razvoja i da će imati koristi od novog radara i redizajniranog šireg trupa aviona sa poboljšanim mogućnostima prikrivenosti.
militarywatchmagazine.com
