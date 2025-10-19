Svet

"VEĆ DUŽE VREME..." Kina optužila SAD za sajber napade na Nacionalni vremenski centar

В.Н.

19. 10. 2025. u 08:52

KINA je optužila Sjedinjene Američke Države za sajber napade na Nacionalni vremenski centar (NVC), ustanovu koja ima zadatak da generiše, održava i emituje standardno vreme u Kini, preneli su danas kineski mediji.

ВЕЋ ДУЖЕ ВРЕМЕ... Кина оптужила САД за сајбер нападе на Национални временски центар

Foto: Profimedia

Zvanični Peking optužio je SAD za krađu tajnih podataka i infiltraciju u NVC, upozoravajući da bi ovi sajber napadi mogli da poremete komunikacione mreže, finansijske sisteme, elektronapajanje i međunarodno standardno vreme, prenosi Rojters.

"Već duže vreme američka Nacionalna bezbednosna agencija sprovodi operaciju sajber napada na NVC", saopštilo je kinesko Ministarstvo državne bezbednosti na svom nalogu na mreži WeChat.

Ministarstvo navodi da je pronašlo dokaze o krađi podataka i akreditiva koji su još od 2022. godine korišćeni za špijuniranje mobilnih uređaja i mrežnih sistema ljudi zaposlenih u NVC.

"Američka obaveštajna agencija je 2022. godine iskoristila ranjivost servisa za razmenu poruka stranog brenda pametnih telefona da bi pristupila uređajima zaposlenih u NVC", saopštilo je kinesko Ministarstvo državne bezbednosti, ne navodeći o kom brendu telefona je reč.

(Tanjug)

