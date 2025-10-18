PANIKA U BRISELU: Kako da prošvercuju svog čoveka na sastanak Putina i Trampa

EVROPA se još nije oporavila od rusko-američko samita na Aljasci i te traume ih muče i dan danas. Ispostavilo se da su briselske birokrate toliko nebitne da im nije dodeljena ni hoklica kako bi pratili kako se određuje sudbina sveta.

Foto: Tanjug AP

Da bi sprečili novu bruku, ovoga puta u Budimpešti, daju sve od sebe da dobiju mesto makar u publici, kad već ne mogu da sede za stolom.

Nemoguće je da se u srce Mađarske, čiji je premijer Viktor Orban odavno omražen u briselskim krugovima jer koristi svoju glavu, ušunjaju tek tako.

Zato se povela rasprava da se nađe način da samo jedan predstavnik Brisela nađe svoje mesto na sastanku ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog kolege Donalda Trampa.

Kako piše "Blumberg", citirajući anonimne diplomate iz Brisela, traži se način da EU pošalje finskog predsednika Aleksandra Stuba na rusko-američki samit u Budimpešti, kako bi Evropska unija imala "mesto za stolom" u pregovorima o budućnosti Ukrajine.

Američki predsednik Donald Tramp je posle telefonskog razgovora sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom objavio da će se njih dvojica sastati u Mađarskoj do kraja oktobra, kako bi nastavili pregovore započete na Aljasci.

Objava je izazvala pometnju u Briselu, gde su bili ubeđeni da su evropski lideri uspešno ubedili Trampa da podrži Ukrajinu i izvrši pritisak na Moskvu.

- Ovaj samit je definitivno zaustavio trenutnu dinamiku u Vašingtonu, gde su bili frustrirani Rusijom, što je loša vest po Ukrajinu - izjavio je Aleksandar Gabujev, direktor Karnegi Rusija Evroazija centra u Berlinu.

Slične stavove iznela su četvorica EU diplomata, koji su želeli da ostanu anonimni. Jedan od njih je predložio da Stub "nekako" prisustvuje sastanku u Budimpešti, jer EU mora da "parira Putinovom uticaju na Trampa".

On je podsetio na Stubov nastup na sastanku evropskih lidera i Vladimira Zelenskog u Beloj kući u avgustu, nedugo nakon Trampovog susreta sa Putinom na Aljasci, kao navodno snažnom zalaganju za "pravedan i trajan mir" u Ukrajini.

Finski predsednik je tada insistirao da Rusija nema pravo da diktira SAD i EU kakve bezbednosne garancije smeju ili ne smeju da nude Kijevu.

Rekao je i da je Finska "imala posla sa Rusijom 1944" i "našla rešenje" za taj sukob, ne precizirajući da se radilo o separatnom miru kojim se Helsinki izvukao iz savezništva sa nacističkom Nemačkom.

Pitanje je kako to Brisel misli da bi Stub bio dobar izbor za prisustvo na sastanku, imajući u vidu da je prošlog meseca za poljske novine "Gazeta viborča" izjavio da je "Rusiji imperijalizam u genima" i da se "njeno postojanje zasniva na osvajanju teritorije i porobljavanju drugih naroda, što dobro znaju Finci i Poljaci".

Da li su zaista ozbiljni da bi neko sa takvim stavovima mogao da zasluži mesto za stolom za kojim sede prave diplomate koje vagaju svaku reč i znaju kako se pregovara, ostaje da se vidi.

Jedno je svakako jasno, Trampovim dolaskom na vlast, EU je postala veći "jastreb" po pitanju Ukrajine od SAD.

Izbor Budimpešte kao mesta susreta Putina i Trampa izazvao je dodatnu brigu u EU, budući da se mađarski premijer Viktor Orban ne slaže sa stavom Brisela o podršci Ukrajini i zagovara rešenje sukoba pregovorima.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć