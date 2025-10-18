Svet

ŠOK: Najnovija anketa u Nemačkoj otkrila da je AfD najpopularnija

Novosti online

18. 10. 2025. u 20:00

ALTERNATIVA za Nemačku (AfD) pretekla je vladajuću koaliciju CDU/CSU u objavljenim anketama javnog mnjenja u vreme kada se unutar koalicije razvila debata o tome da li treba da nastavi da odbija saradnju sa AfD.

ШОК: Најновија анкета у Немачкој открила да је АфД најпопуларнија

Foto: Profimedia

Prema anketi Instituta Insa, objavljenoj u dnevniku Bild, AfD bi izabralo 27 odsto birača, dva procentna poena više od Hrišćansko-demokratske unije CDU/CSU.

U poslednjoj anketi, dve strane su bile izjednačene.

Na prevremenim parlamentarnim izborima u februaru, Unija je osvojila 28 odsto, a AfD 20.

