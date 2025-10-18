Svet

MEDVEDEV OPET "RASPALIO" PO ZELENSKOM, NAZVAO GA NARKOMANOM: Banda banderovaca neće biti priznata kao pobednik ni pod kojim uslovima

18. 10. 2025. u 16:40

VLADIMIR Zelenski i njegov tim razumeju da ih Ukrajina neće priznati kao pobednike ni pod kojim okolnostima, smatra zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Foto: Profimedia/Mikhail Tereshchenko/ilustracija

- Sadašnja banda banderovaca neće biti priznata kao pobednik kod kuće ni pod kojim uslovima. I narkoman i njegovi drugovi to savršeno dobro razumeju - napisao je na svom Telegram kanalu.

Prema njegovim rečima, logičan kraj sukoba je "smrt režima".

Svet

0

