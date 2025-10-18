Svet

POŽAR NA AERODROMU: Privremeno zaustavio sve letove (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 10. 2025. u 15:43

VELIKI požar izbio je danas u kargo zoni Međunarodnog aerodroma Hazrat Šahdžalal (HSIA) u Daki, zbog čega su privremeno obustavljeni svi letovi.

ПОЖАР НА АЕРОДРОМУ: Привремено зауставио све летове (ВИДЕО)

Foto Tanjug/AP/Rajib Dhar

Vatrogasne ekipe i pripadnici oružanih snaga Bangladeša zajednički rade na gašenju požara, koji je izbio u delu za uvoz robe, piše "BSS njuz".

Prema rečima zvaničnika Tahle Bin Jašima iz vatrogasne službe, na terenu je angažovano 30 jedinica, dok se uzrok požara i obim štete još utvrđuju.

Za sada nema prijavljenih žrtava.

U gašenju učestvuju pripadnici Ratnog vazduhoplovstva, Mornarice i Civilne zaštite Bangladeša, a izvršni direktor aerodroma, kapetan grupe S.M. Ragib Samad, poručio je da se situacija drži pod kontrolom.

Letovi su privremeno obustavljeni iz bezbednosnih razloga, dok se požar nije proširio na putnički terminal. Više međunarodnih letova preusmereno je u Kalkutu, dok su drugi avioni zadržani na pisti.

Prema navodima aerodromskih vlasti, među preusmerenim letovima su oni kompanija "US-Bangla Airlines", "IndiGo", "Air Arabia" i "Cathay Pacific".

Lokalni saobraćaj takođe je pogođen, pa su pojedini letovi morali da se vrate ili preusmere na druge aerodrome.

Zvaničnici su saopštili da je područje požara ograđeno, a istraga o uzroku je u toku.

Normalan rad aerodroma biće obnovljen nakon što požar bude potpuno ugašen i bezbednost potvrđena.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 14

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HAMAS SE OGLASIO: Nećete slomiti volju Palestinaca
Svet

0 0

HAMAS SE OGLASIO: Nećete slomiti volju Palestinaca

PALESTINSKA militantna grupa Hamas saopštila je danas da eskalacija napada koju sprovode izraelske snage i naseljenici na okupiranoj Zapadnoj obali neće uspeti da slomi volju palestinskog naroda i njihovu istrajnost na svojoj zemlji.

18. 10. 2025. u 15:54

RIM VELIKOM BRZINOM MENJA LICE SA ZATVORENIM RADNJAMA: Mesare, pekare, male radnje koje su prodavale sve, spuštaju roletne
Svet

0 0

RIM VELIKOM BRZINOM MENJA LICE SA ZATVORENIM RADNJAMA: Mesare, pekare, male radnje koje su prodavale sve, spuštaju roletne

RIM menja velikom brzinom ono što se zove urbani dekor, u pet godina zatvoreno je 14.529 radnji, tako se sa 63.158 stiglo do 48.629, do kraja ove godine procena je da će ih biti i 15.000 zatvoreno. Stigli neki drugi uslužni sektori i promenio se izgled ulica, kvartova, a veliki broj lokala ostao je sa spuštenim roletnama, niko ih ne iznajmljuje.

18. 10. 2025. u 15:49

Politika
Tenis
Fudbal
SUTRA JE TOMINDAN: Nije crveno slovo, ali u narodu postoji jedno veliko verovanje

SUTRA JE TOMINDAN: Nije crveno slovo, ali u narodu postoji jedno veliko verovanje