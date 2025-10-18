POŽAR NA AERODROMU: Privremeno zaustavio sve letove (VIDEO)

VELIKI požar izbio je danas u kargo zoni Međunarodnog aerodroma Hazrat Šahdžalal (HSIA) u Daki, zbog čega su privremeno obustavljeni svi letovi.

Vatrogasne ekipe i pripadnici oružanih snaga Bangladeša zajednički rade na gašenju požara, koji je izbio u delu za uvoz robe, piše "BSS njuz".

Prema rečima zvaničnika Tahle Bin Jašima iz vatrogasne službe, na terenu je angažovano 30 jedinica, dok se uzrok požara i obim štete još utvrđuju.

Za sada nema prijavljenih žrtava.

U gašenju učestvuju pripadnici Ratnog vazduhoplovstva, Mornarice i Civilne zaštite Bangladeša, a izvršni direktor aerodroma, kapetan grupe S.M. Ragib Samad, poručio je da se situacija drži pod kontrolom.

Letovi su privremeno obustavljeni iz bezbednosnih razloga, dok se požar nije proširio na putnički terminal. Više međunarodnih letova preusmereno je u Kalkutu, dok su drugi avioni zadržani na pisti.

Prema navodima aerodromskih vlasti, među preusmerenim letovima su oni kompanija "US-Bangla Airlines", "IndiGo", "Air Arabia" i "Cathay Pacific".

Lokalni saobraćaj takođe je pogođen, pa su pojedini letovi morali da se vrate ili preusmere na druge aerodrome.

Zvaničnici su saopštili da je područje požara ograđeno, a istraga o uzroku je u toku.

Normalan rad aerodroma biće obnovljen nakon što požar bude potpuno ugašen i bezbednost potvrđena.

