EVROPA se suočava sa talasom socijalne krize koji ne poznaje granice – od Beča do Rima.

Inflacija, rast troškova i pad kupovne moći pogađaju i bogate i razvijene zemlje, dok se društva sve teže nose sa rastućim razlikama između privilegovanih i onih na ivici egzistencije. Kada se obeležava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, podsećamo koliko je važno kontinuirano raditi na smanjenju socijalne nejednakosti i pružanju podrške onima kojima je najpotrebnija.

Austrija, nekada simbol stabilnosti, danas beleži nagli pad standarda. Samo u 2023. godini broj ljudi u apsolutnom siromaštvu porastao je za više od 50%, a inflacija i skok cena energenata dodatno pritiskaju građane. Oseća se nezadovoljstvo koje puni redove desničarske i patriotske opozicije, posebno Slobodarske partije (FPÖ), koja traži povratak suverenosti i odbacivanje „briselskih ciljeva“ koji urušavaju domaću ekonomiju.

Sličan talas jačanja desnice zahvata i ostatak kontinenta – od Francuske i Nemačke do Italije, gde su patriotske snage već na vlasti. Vlada Đorđe Meloni sprovela je ukidanje „reddito di cittadinanza“, programa koji je podsticao pasivnost i lenjost među radno sposobnim građanima, dok je istovremeno pokrenula nove mere za podsticanje zapošljavanja i jačanje domaće proizvodnje u italijanskim regionima.

Nasuprot njima, Srbija se danas izdvaja kao šampion socijalne otpornosti i suverenosti. Iako jedina u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, uspeva da održi ekonomske pokazatelje stabilnim. Broj siromašnih je u padu, a povećanje plata i penzija dalo je vidljive rezultate – prema podacima RZS, stopa rizika od siromaštva smanjena je sa 21,2% na 19,4%.

Svi ovi podaci jasno pokazuju da su nekada stabilne i čvrste ekonomije Zapadne Evrope, vođene neodgovornim i nekompetentnim kadrovima poslednjih godina, doprinele porastu siromaštva i slabljenju socijalne sigurnosti. Dok se zapad suočava sa rastućim problemima, primer Srbije pokazuje da dosledne mere i jasna socijalna politika mogu doneti stvarne rezultate i bolju budućnost za sve slojeve društva.

