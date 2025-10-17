NATERALA DEČKA DA UBIJE NJENU MAMU I ZAKOPA JE U ŠUMI: Jeziv zločin potresao region

BEŽIVOTNO telo žene, koja je prošlog meseca prijavila nestanak svoje ćerke (14), pronađeno je juče zakopano u šumi kod Bukurešta, a policija je privela ćerku i njenog dečka (20), zbog sumnje da su počinili zločin.

Sumnja se da su devojčica i mladić majci u piće nadrobili pilule za spavanje koje su je omamile. Kada nije mogla da se brani, mladić je ženu izudarao, gušio je jastukom, a potom izbo nožem, dok je devojčica sve vreme "navijala" i nagovarala ga da majku ubije.

Danima telo čuvali u stanu

Jezivom zločinu koji je potresao region prethodila je prijava majke policiji da je njena ćerka nestala. Veruje se da je nedugo potom majka ubijena. Policija sumnja da je mučena, zadavljena i izbodena u noći između 25. i 26. septembra, nakon čega su devojčica i mladić odneli telo u šumu i zakopali ga.

Početkom oktobra zabrinuti članovi dalje porodice i prijatelji prijavili su da ne mogu da stupe u kontakt sa ženom, nakon čega se krenulo u opsežnu potragu za njom. Juče su njeno telo pronašli zakopano u šumi.

Mladić je nakon privođenja priznao zločin.

-Dok je boravio s maloletnicom u njenom domu u Bukureštu, gde je devojčica živela sa svojom majkom, okrivljeni je više puta izvršio fizičko nasilje nad majkom maloletnice: udarao ju je tvrdim predmetima, gušio jastukom i ubo je nožem u vrat, nanevši joj povrede od kojih je preminula- saopštilo je danas Tužilaštvo u Bukureštu.

Tokom istrage tužioci su utvrdili da su maloletnica i dvadesetogodišnji mladić bili u vezi koju majka devojke nije odobravala, zbog čega je tinejdžerka ubedila svog partnera da je "rešenje problema" da on ubije njenu majku.

- U tu svrhu, njih dvoje su žrtvi dali tablete za spavanje rastvorene u čaši soka, a nakon što ih je žrtva popila, okrivljeni je delovao. Takođe je utvrđeno da je maloletnica bila ta koja je obezbedila nož kojim je okrivljeni ubo žrtvu. Telo je ostalo u kući nekoliko dana, tokom kojih su okrivljeni tražili mesto gde će ga odbaciti. Kasnije je telo stavljeno u plastičnu vreću i zakopano na jednoj parceli u okrugu Ilfov, gde su ga vlasti pronašle 16. oktobra 2025. u poodmaklom stanju raspadanja - saopštilo je Tužilaštvo u Bukureštu.

Očekuje se da sud danas odlučuje o pritvoru osumnjičenih. Tužilaštvo je tražilo pritvor od 30 dana.

