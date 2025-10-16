UKRAJINA, UKRAJINA I JOŠ UKRAJINE: Fico žestoko o Evropskom savetu

SLOVAČKI premijer Robert Fico je na društvenim mrežama kritikovao Evropski savet da je opsednut Ukrajinom umesto da se bavi unutrašnjim problemima zemalja i naglasio je Slovačkoj je potrebna stvarna podrška za njenu automobilsku industriju, kao i rešenje koje bi omogućile da njihove kompanije ostanu konkurentne sa svetom.

Foto: Tanjug

- Na Evropskom savetu razgovaraćemo o Ukrajini, Ukrajini i još Ukrajine, a negde između kafe i završnog aplauza, kao kratka napomena, biće pomenuta tema konkurentnosti, kao i ekonomska katastrofa koja preti našoj automobilskoj industriji - napisao je na Fejsbuku.

Stalna usredsređenost Evropske unije na Ukrajinu prikriva njenu nesposobnost da se suoči sa, kako je naveo, fundamentalnim problemima bloka.

Fico je dodao da fokus samo na ukrajinsko pitanje ugrožava dobrobit EU. Prema rečima slovačkog premijera, trebalo bi razgovarati o budućnosti automobilske industrije i visokim cenama energije.

- Ako imamo najskuplju struju i ignorišemo proizvođače automobila, za nekoliko godina nam neće ostati ništa - poručio je on na Fejsbuku.

Fico je istakao da Slovačka neće podržati 19. paket sankcija protiv Rusije ukoliko ne dobije "razumne predloge" od Evropskog saveta o formulaciji i uputstvima za Evropsku komisiju .

- Spoljna politika Slovačke mora biti suverena i otvorena za sve četiri strane sveta – ne ideološki zatvorena. Rat će se jednog dana završiti i moramo biti spremni da obnovimo standardne odnose i trgovinske mogućnosti koje će ojačati našu ekonomiju - naglasio je Fico.

(RT Balkan)