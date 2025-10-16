Svet

UDARNA VEST IZ BELE KUĆE: Američko-ruski sastanak na najvišem nivou sledeće nedelje

В.Н.

16. 10. 2025. u 19:16

SJEDINjENE Države i Rusija će održati sastanak na najvišem nivou sledeće nedelje, to su se dogovorili predsednici Donald Tramp i Vladimir Putin, saopštila je Bela kuća posle telefonskog razgovora dvojice predsednika.

УДАРНА ВЕСТ ИЗ БЕЛЕ КУЋЕ: Америчко-руски састанак на највишем нивоу следеће недеље

Foto AP

Razgovor je bio veoma dobar i produktivan, navode u Beloj kući.

(Sputnjik)

