UDARNA VEST IZ BELE KUĆE: Američko-ruski sastanak na najvišem nivou sledeće nedelje
SJEDINjENE Države i Rusija će održati sastanak na najvišem nivou sledeće nedelje, to su se dogovorili predsednici Donald Tramp i Vladimir Putin, saopštila je Bela kuća posle telefonskog razgovora dvojice predsednika.
Razgovor je bio veoma dobar i produktivan, navode u Beloj kući.
(Sputnjik)
Preporučujemo
RUSIJA OTKRILA CILj: Kolike će biti rezerve nafte, gasa i uglja
16. 10. 2025. u 18:13
"TRENUTNO RAZGOVARAM SA PUTINOM" Tramp se hitno oglasio, pa poručio samo jedno (FOTO)
16. 10. 2025. u 17:38
SI-BI-ES POTVRDIO: Počeo razgovor Putina i Trampa
16. 10. 2025. u 17:04
TRAMP ĆE DANAS RAZGOVARATI SA PUTINOM Aksios: Poziv će biti održan pre susreta sa Zelenskim
16. 10. 2025. u 16:28
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)