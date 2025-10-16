Svet

ZAHAROVA O SANKCIJAMA NISU: Rusija i Srbija tragaju za optimalnim rešenjem

В.Н.

16. 10. 2025. u 18:30

RUSIJA i Srbija tragaju za optimalnim rešenjem za NIS, kako bi se prevazišle američke sankcije, izjavila je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

ЗАХАРОВА О САНКЦИЈАМА НИСУ: Русија и Србија трагају за оптималним решењем

Foto: Profimedia/Ilustracija

"Moskva i Beograd traže rešenje kako bi se prevazišli problemi izazvani američkim sankcijama protiv NIS-a. Pred nama je složen posao", rekla je Zaharova.

(Sputnjik)

