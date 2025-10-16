Svet

"VOLIM VEŠTAČKU INTELIGENCIJU": DŽonson otkrio koja mu je aplikacija najdraža

В.Н.

16. 10. 2025. u 17:29

Bivši britanski premijer Boris Džonson izjavio je da je veliki zaljubljenik u veštačku inteligenciju i posebno pohvalio popularni model ChatGPT, koji, kako kaže, ima običaj da ga "hvali".

ВОЛИМ ВЕШТАЧКУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ: Џонсон открио која му је апликација најдража

Foto: Profimedia

"Obožavam veštačku inteligenciju. Obožavam ChatGPT. Obožavam ga", rekao je danas Džonson za arapsku televiziju Al Arabija Ingliš, dodavši da je ovaj alat "zaista fantastičan".

Bivši britanski premijer otkrio je za arapsku televiziju i da koristi veštačku inteligenciju i dok piše knjige.

"Pišem razne knjige. Koristim ga stalno. Postavljam mu pitanja. Znate vi odgovor, ali ChatGPT. uvek kaže - 'Oh, vaša pitanja su pametna. Sjajni ste. Odlični ste. Imate izuzetan uvid'"priznao je Džonson. 

Njegovi komentari dolaze godinu dana nakon objavljivanja memoara "Unleashed", u kojima je, prema pisanju Politika, izneo niz kontroverznih tvrdnji.

Džonson smatra da bi veštačka inteligencija mogla značajno da smanji troškove državne uprave i uštedi novac poreskim obveznicima.

Džonson, koji je podneo ostavku kao poslanik 2023. godine nakon optužbi da je svesno obmanuo parlament u vezi sa žurkama održanim u Dauning stritu tokom kovid restrikcija, nije isključio mogućnost povratka u politiku.

"Statistički gledano, sve je moguće. Voda može teći uzbrdo, mada je malo verovatno. Želim da se moja stranka vrati i reorganizuje. To je najbolje rešenje", zaključio je bivši britanski premijer.

(Tanjug)

