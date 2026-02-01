"SVE VREME SU TO RADILI LJUDI IZ HRVATSKE OBAVEŠTAJNE AGENCIJE!" Vučić: Domagoj Margetić je jedan običan prevarant

PREDSEDNIK Srbije komentarisao je bezdušne laži i montiranje afere "Safari" od strane hrvatske obaveštajne službe.

- To su mediji koji se bave političkim aktivizmom i koji preuzimaju informacije ne sortirane po značaju, već onako kako je njima potrebno. Ja sam mislio da nisu normalni kada su počeli da pričaju "Vučić je ubio Cvijana" i mislim da 99 posto ljudi misli isto kao i ja, da razumeju da je to nemoguće. Da je zastrašujuće da tako nešto izmišljate za bilo kog čoveka ili predsednika svoje zemlje, ili jedne zemlje, ako to radite iz inostranstva. A onda shvatate da su sve vreme to radili ljudi iz hrvatske obaveštajne agencije, i neki hrugih, pod njihovim uticajem, preko Domagoja Margetića, jednog običnog prevaranta, koji je korišćen za različite podmetaline. Kako to funkcioniše? Neće oni prvi da objave tu informaciju, nego će uvek da puste preko medija koji su pod kontrolom hrvatske službe u Sarajevu, ili Podgorici, pa će oni kao samo da preuzmu. U jednom trenutku kada se skupi i kada je previše laži na jednom mestu, onda i svi drugi obični ljudi počinju da razumevaju o čemu je reč. U laži su na kraju krajeva uvek kratne noge, kao i za Jovanjicu i mnoge druge stvari. Nije lako da budete na mojoj poziciji, imam nekoliko prijatelja koje znam iz vremena kada sam "bio niko". Nemam drugih prijatelja, sve drugo su ljudi kojima prija da su sa nekim na visokoj državnoj poziciji, da negde imaju otvorena vrata, glumiće da su mi prijatelji dok prvi put ne budem u težoj situaciji...A onda će da se sete svega koliko su mi govorili unazad kako sam činio loše stvari i tako dalje.- Naravno, to mi nikada nisu rekli, ali će svima da govore da jesu. Ja nemam tu vrstu bojazni. Ali sam sedeo sa ljudima koji su mi od ranije prijatelji. I znate šta su mi rekli? Aleksandre, znaš, mi znamo da tu neka istine trunke, ali kad neko to ponovi svaki dan, neko će da kaže - "vidi, ma 1 posto da je istinit, a mora da je više, onaj Margetić deluje kao ozbiljan čovek, mora da tu nešto ima..." Ti ne možeš da razumešp da će ljudi na kraju da kažu jedan, dva, tri posto da je tačno od toga, mnogo je. Nemate vi tu mnogo leka, mnogo toga što možete da uradite. Ja da demantujem to svako dan, nema smisla niti predsednik jedne zemlje to može da radi. Trudim se da radim svoj posao, da radim i da činimo ono što je važno - istakao je Vučić.