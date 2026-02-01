OČEKUJEM U NAREDNIH 48 SATI UDAR NA IRAN Vučić: Naša opredeljenost da čuvamo mir je od presudnog značaja
PREDSEDNIK Vučić govorio je o odlukama ključnim za očuvanje stabilnosti.
- Uslovi danas nisu jednostavni. Verujem da naša opredeljenost da čuvamo mir je od presudnog značaja. Važno je da uradimo sve da 1. decembra završimo obaveze po pitanju Ekspa. Moramo da uradimo još mnogo puteva, pruga. Verujem da su to važne vesti za Srbiju. Ova godina mora da bude ekonomski važna, ali pogledajte sa kakvim se problemima suočavamo. Pojavljuju se ova Epstinova dokumenta, ja sada očekujem u narednih 48 sati udar na Iran i neke druge velike stvari - naveo je predsednik.
- Nekada i kada se pojave besmislice, ma kako to glupo zvučalo, kao što je to bilo sa Monikom Levinski svojevremeno, tada neko bude bombardovan. Da li će ovi da ubrza neke odluke, gotovo sam siguran - naveo je Vučić.
Preporučujemo
ŠTA SMO MI URADILI SA SVOJOM DECOM? Vučić: Ne znaju kad je bila Kosovska bitka, znaju koliko je Baka Prase dobio klađenjem
01. 02. 2026. u 11:49 >> 12:10
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)