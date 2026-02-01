OČEKUJEM U NAREDNIH 48 SATI UDAR NA IRAN Vučić: Naša opredeljenost da čuvamo mir je od presudnog značaja

PREDSEDNIK Vučić govorio je o odlukama ključnim za očuvanje stabilnosti.

- Uslovi danas nisu jednostavni. Verujem da naša opredeljenost da čuvamo mir je od presudnog značaja. Važno je da uradimo sve da 1. decembra završimo obaveze po pitanju Ekspa. Moramo da uradimo još mnogo puteva, pruga. Verujem da su to važne vesti za Srbiju. Ova godina mora da bude ekonomski važna, ali pogledajte sa kakvim se problemima suočavamo. Pojavljuju se ova Epstinova dokumenta, ja sada očekujem u narednih 48 sati udar na Iran i neke druge velike stvari - naveo je predsednik.

- Nekada i kada se pojave besmislice, ma kako to glupo zvučalo, kao što je to bilo sa Monikom Levinski svojevremeno, tada neko bude bombardovan. Da li će ovi da ubrza neke odluke, gotovo sam siguran - naveo je Vučić.