NEMAČKE PATENTE PRAVE I SRBI : Prednjače pronalazači sa istoka i jugoistoka kontinenta, zatim oni pristigli iz Indije

NEMAČKA je godinama prinuđena da se oslanja na radnu snagu iz inostranstva da bi popunila manjak s kojim se suočava, a sada su stranci osvojili i prestižno tržište patenata. Ovaj pokazatelj inovativnog kapaciteta jedne zemlje, koji daje i ogroman doprinos njenom razvoju, u velikoj meri je u rukama migranata. Svaki sedmi patent potpisuje Nemac sa stranim korenima.

Foto: Profimedia

Dok su 2000. godine, od 20 prijava za patente samo jednu podnosili došljaci, dve decenije kasnije, taj broj je porastao na osam i nastavio da raste. O ovome izveštava list "Rajniše post", na osnovu još neobjavljene studije Nemačkog ekonomskog instituta.

- Najveći doprinos daju imigranti iz jezičkih područja istočne i jugoistočne Evrope, zatim južnoevropskog i latinoameričkog, pa arapskog i turskog - navodi se u studiji koja ne ostavlja sumnju da među njima ima Srba.

Pronalazači indijskog porekla, čak su 12 puta povećali broj podnetih prijava u periodu od 2000. do 2022. godine, sa 40 na 495. "Nemačka je postavila neophodne temelje za inovativni uspeh indijskih pronalazača kroz svoj uspeh u kvalifikovanoj imigraciji", pišu autori studije.

Berlin je, inače, odavno izgubio primat u novim tehnologijama, pa čak i u broju pronalazaka u automobilskoj branši koja je motor nemačkog blagostanja. Eva Ševjor, predsednica Zavoda za patente, primećuje da je svet napredovao u oblasti digitalizacije, automatizacije, veštačke inteligencije i tehnologije baterija.

- Ali, prema broju prijavljenih patenata, taj razvoj ne ide baš u prilog Nemačkoj - veli ona.

Matijas Bjanki iz Udruženja malih i srednjih preduzeća, primećuje za Dojče vele da "na polju digitalnih tehnologija Nemačka ne stoji dobro u međunarodnoj areni".

- I dalje smo zemlja pronalazaka, ali u nadolazećim branšama drugi su nas pretekli - kaže Bjanki, koji deo razloga vidi u tome što veliki internet koncerni iz SAD i Azije u istraživanje ulažu daleko više, nego evropski.

Bjanki tvrdi da su kočnice u Nemačkoj visoka cena energenata i suviše birokratije. On urgira da se država digitalizuje i odrekne brda papira i zaključuje da "evropske zemlje samo zajedno mogu da pregrme američku i azijsku konkurenciju".

Svesni nedostataka među domaćim kadrovima kojima ne kumuje samo bela kuga, nego i brojni drugi razlozi, autori istraživanja zaključuju da "je neophodno da se Nemačka neprekidno pozicionira kao imigraciono društvo sa aktivnom kulturom dobrodošlice".

Strankinje uspešnije

U SFERI patenata vode i imigranti ženskog pola, jer je među domaćim stanovništvom veoma mali broj zahteva za patente, samo 4,7 procenata. Žena pronalazača iz stranih govornih područja, međutim, gotovo je dvostruko više, 8,5 odsto. Zemlje istočne Evrope, poput Češke (13,6 odsto) i Rumunije (12,7) prednjače kad su žene inovatori u pitanju - izveštava "Rajniše post".