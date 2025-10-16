Svet

PESKOV O RATU U UKRAJINI: Rusija izvodi SVO dok se ne steknu uslovi za diplomatiju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 10. 2025. u 14:10

RUSIJA će nastaviti specijalnu vojnu operaciju dok ne postigne sve ciljeve, ali je spremna da proces preusmeri na diplomatsko-politički teren ako se za to pruži prilika, izjavio je novinarima portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP

-U ovom trenutku ćemo učiniti sve da Specijalna vojna operacija bude nastavljena sve do ispunjenja svih postavljenih ciljeva i zadataka. A ako se ukaže prilika da se proces prebaci na političko-diplomatski teren, onda će to biti učinjeno, rekao je on.

Po njegovim rečima, Evropljani na sve moguće načine provociraju Kijev da nastavi sukob.

-Naša vojska zna šta radi. Sve se čini kako bi se osigurala bezbednost naše zemlje i interesi naše zemlje, rekao je Peskov novinarima.

Po njegovim rečima, isporuke raketa "tomahavk" Ukrajini moglo bi dovesti do kvalitativno novog nivoa eskalacije.

-Pitanje ′tomahavk′ se stalno pokreće. Ruska strana, koju predstavljaju ruski predsednik Vladimir Putin i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, mnogo puta je dala ovu procenu. Ovo bi bio veoma značajan korak ka kvalitativno novom nivou eskalacije. Naš stav ovde je kristalno jasan i dobro je poznat i Vašingtonu i Kijevu, rekao je portparol Kremlja.

sputnikportal.rs

