BEBI PUDER KONTAMINIRAN AZBESTOM: Hiljade ljudi u Velikoj Britaniji tužilo poznatu kompaniju

16. 10. 2025. u 12:15

PROTIV američke kompanije Džonson i Džonson u Velikoj Britaniji je podneta velika tužba, koja se odnosi na 3.000 ljudi, u kojoj se firma optužuje da je svesno prodavala bebi puder kontaminiran azbestom, prenosi Bi-Bi-Si.

БЕБИ ПУДЕР КОНТАМИНИРАН АЗБЕСТОМ: Хиљаде људи у Великој Британији тужило познату компанију

Foto: Novosti arhiva

U tužbi, koja se poziva na interne memorandume i naučne izveštaje, se navodi da je kompanija Džonson i Džonson još 1960-ih godina bila svesna da njen puder u prahu na bazi minerala sadrži vlaknaste oblike talka, kao što su tremolit i aktinolit, koji se kada su u vlaknastom obliku klasifikuju kao azbest, i povezuju se sa potencijalno smrtonosnim karcinomima.

U tužbi se navodi da, uprkos saznanju da su minerali direktno povezani sa rakom, kompanija Džonson i Džonson nikada nije izdala upozorenja na pakovanju svog bebi pudera, već da je umesto toga pokrenula agresivne marketinške kampanje prikazujući puder kao simbol čistoće i bezbednosti.

Kompanija je porekla optužbe, kao i sve tvrdnje da je svesno prodavala bebi puder kontaminiran azbestom.

U saopštenju, izdatom u ime firme, navodi se da je njihov bebi puder „ispunjavao sve potrebne regulatorne standarde, da ne sadrži azbest i ne izaziva rak“.

Postupak u Velikoj Britaniji odražava opsežne parnice u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je podneto više tužbi, a podnosiocima zahteva dosuđena je odšteta u iznosu od milijarde dolara.

Advokati tužilaca procenjuju da bi odšteta koja se traži u Velikoj Britaniji mogla da dostigne stotine miliona evra i da bi tužba mogla da postane najveći slučaj odgovornosti za proizvod u britanskoj istoriji.

