Svet

HEGSET SAOPŠTIO: SAD i saveznici spremni da povećaju pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 10. 2025. u 10:52

MINISTAR odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset poručio je danas, tokom sastanka ministara odbrane NATO-a u Briselu, da evropski lideri šalju jasnu poruku Rusiji da je vreme da se rat u Ukrajini okonča.

ХЕГСЕТ САОПШТИО: САД и савезници спремни да повећају притисак на Русију због рата у Украјини

Foto: Profimedia

-Ako se rat ne zaustavi i ako se u kratkom roku ne otvori put ka miru, Sjedinjene Države će, zajedno sa saveznicima, preduzeti potrebne korake kako bi Rusiji nametnule dodatne troškove za nastavak agresije, izjavio je Hegset, prenosi britanski Skaj Njuz.

On je naglasio da je Ministarstvo odbrane SAD spremno da preuzme svoju ulogu "na načine na koje to može samo Amerika".

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Države smatraju da su najsnažnija sredstva odvraćanja ruske agresije "NATO koji je ubojit, sposoban i predvođen Evropom" i "vojska Ukrajine koja ima kapacitet da se sama brani".

-Pod čvrstim vođstvom predsednika Trampa i u bliskoj saradnji s evropskim saveznicima, završićemo ovaj rat. Rat mora da se završi, zaključio je Hegset.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu