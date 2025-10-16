HEGSET SAOPŠTIO: SAD i saveznici spremni da povećaju pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini
MINISTAR odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset poručio je danas, tokom sastanka ministara odbrane NATO-a u Briselu, da evropski lideri šalju jasnu poruku Rusiji da je vreme da se rat u Ukrajini okonča.
-Ako se rat ne zaustavi i ako se u kratkom roku ne otvori put ka miru, Sjedinjene Države će, zajedno sa saveznicima, preduzeti potrebne korake kako bi Rusiji nametnule dodatne troškove za nastavak agresije, izjavio je Hegset, prenosi britanski Skaj Njuz.
On je naglasio da je Ministarstvo odbrane SAD spremno da preuzme svoju ulogu "na načine na koje to može samo Amerika".
Prema njegovim rečima, Sjedinjene Države smatraju da su najsnažnija sredstva odvraćanja ruske agresije "NATO koji je ubojit, sposoban i predvođen Evropom" i "vojska Ukrajine koja ima kapacitet da se sama brani".
-Pod čvrstim vođstvom predsednika Trampa i u bliskoj saradnji s evropskim saveznicima, završićemo ovaj rat. Rat mora da se završi, zaključio je Hegset.
Tanjug
