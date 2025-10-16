NAPETOST RASTE U LATINSKOJ AMERICI: F-16 RV Venecuele pojurili da presretnu američke bombardere B-52 iznad Karipskog mora (VIDEO)

NAPETOSTI između Sjedinjenih Država i Venecuele ponovo su se rasplamsale nakon što su borbeni avioni F-16 venezuelanskog ratnog vazduhoplovstva uzleteli sa ciljem da presretnu grupu američkih strateških bombardera B-52H Stratofortress, (B-52-H)koji su izvodili manevre iznad Karipskog mora u blizini teritorijalnih voda Venecuele.

Incident se, prema venecuelanskim vojnim izvorima, završio bez oružanog sukoba, ali je dodatno zaoštrio situaciju u regionu.

Prema podacima sistema za praćenje letova, američki bombarderi leteli su na udaljenosti koja ih je dovodila u domet projektila zemlja–vazduh iznad Karakasa. To je izazvalo uzbunu među komandantima Ratnog vazduhoplovstva Venecuele, koji su iz baze El Libertador hitno podigli nekoliko aviona F-16 kako bi izvršili vizuelno izviđanje.

Kao odgovor na američke bombardere B-52 koji lete u blizini La Orčile, venecuelanski avioni F-16 su poleteli iz vazduhoplovne baze El Libertador u Aragvi. pic.twitter.com/5zNKmeqa3u — Oruzje Online (@oruzjeonline) October 15, 2025

-Potvrdili smo da nisu narušili naš vazdušni prostor, ali njihovo prisustvo je ozbiljno shvaćeno, izjavio je portparol venezuelanskih oružanih snaga.

Ovaj incident dolazi dan nakon što je predsednik Donald Tramp potvrdio vojnu operaciju protiv broda u međunarodnim vodama u blizini Venecuele, za koji je tvrdio da je učestvovao u švercu narkotika. U toj akciji, prema američkim izvorima, poginulo je šest osoba. Tramp je izjavio da su operacije usmerene na „narkoterorističke mreže“ koje ugrožavaju bezbednost Sjedinjenih Država.

The @usairforce (🇺🇸) B-52s seem to be doubling back eastward after originally moving west.



Perhaps meeting up with tankers? https://t.co/0WMrSUZSAZ pic.twitter.com/x78Mo8cvXF — SA Defensa (@SA_Defensa) October 15, 2025

DEMONSTRACIJA SILE I REGIONALNA REAKCIJA

Prema analitičarima, let američkih B-52 bombardera predstavlja demonstraciju sile, osmišljenu da pokaže vojnu sposobnost SAD u regionu. Aktivacija transpondera bombardera — koji su obično isključeni tokom tajnih operacija — dodatno nagoveštava da se radi o javno vidljivoj demonstraciji moći, a ne o prikrivenom napadu.

Podaci sa platforme FlightAware pokazuju da su bombarderi leteli pravcem ka jugu, iznad Karipskog mora, u okviru šireg vojnog rasporeda američke Južne komande. Iako nije bilo zvaničnih komentara iz Pentagona, brojni vojni posmatrači ističu da se manevri vremenski poklapaju sa širenjem američkih operacija protiv trgovine drogom u regionu i predstavljaju indirektan politički pritisak na predsednika Nikolasa Madura.

U Karakasu, vlasti su reagovale optužbama da SAD pokušavaju da „ugroze suverenitet Venecuele i destabilizuju region“. Ministarstvo odbrane Venecuele ocenilo je manevre američkih bombardera kao „provokativne“ i upozorilo da bi svaki pokušaj povrede vazdušnog prostora bio dočekan „odlučnim odgovorom“.

Trump announces US military has destroyed another boat off the coast of Venezuela, six people killed pic.twitter.com/3V5RauSAEd — Steve Lookner (@lookner) October 14, 2025

NAPAD U MEĐUNARODNIM VODAMA

Pre incidenta sa bombarderskim formacijama, američke oružane snage sprovele su napad na brod u međunarodnim vodama kod obale Venecuele, koji su označile kao plovilo uključeno u trgovinu drogom. Tokom akcije je, prema Trampovim rečima, ubijeno šest muškaraca označenih kao „narkoteroristi“.

-Napad se dogodio u međunarodnim vodama, i svi učesnici u švercu su eliminisani. Naš cilj je da prekinemo dotok droge u SAD, rekao je Tramp u izjavi iz Bele kuće.

Vlada u Karakasu, međutim, tvrdi da su američke akcije u međunarodnim vodama zapravo „maskirane vojne operacije“ koje krše međunarodno pravo. Venecuela je upozorila da će reagovati u slučaju ponavljanja sličnih incidenata.

GEOPOLITIČKE IMPLIKACIJE I VOJNI BALANS

Sukobi i preleti bombardera B-52 ne dešavaju se izolovano. Oni se uklapaju u širi kontekst ponovnog jačanja američke prisutnosti u Karipskom basenu, uz zajedničke vežbe sa Kolumbijom i Holandijom, koje već godinama pružaju logističku podršku američkim snagama. Venecuela, koja je pod sankcijama SAD i suočena sa nametnutom sankcijama SAD dubokom ekonomskom krizom, blisko sarađuje sa Rusijom, Kinom i Iranom.

Prema dostupnim vojnim procenama, američki B-52 bombarderi su mogli simulirati napadne misije na ključne vojne i energetske objekte u Venecueli. Njihov dolet i sposobnost nošenja konvencionalnog i nuklearnog naoružanja (do 32 tone ubojnih sredstava) čine ih oruđem za projekciju globalne moći.

U regionu je ovo izazvalo zabrinutost da bi Karibi mogli postati novo žarište geopolitičkog nadmetanja, gde bi svaki nesporazum mogao dovesti do šire eskalacije.

Incident iznad Karipskog mora pokazuje koliko su odnosi između Vašingtona i Karakasa i dalje napeti uprkos pokušajima diplomatije. I dok SAD insistiraju da su operacije usmerene isključivo protiv međunarodnih narkokartela, a ne protiv države Venecuele, Madurov režim to vidi kao nastavak pritiska i latentnu pretnju vojnom intervencijom.

Bez obzira na odsustvo direktnih sukoba, činjenica da se američki strateški bombarderi kreću u dometu venecuelanskog vazdušnog prostora pokazuje da je Karipski region ponovo postao poprište projekcije moći — i nova tačka tenzija između Sjedinjenih Država i njihovih suparnika.

