MASOVNI JUTARNJI NAPAD NA UKRAJINU: Eksplozije u više gradova, lete balističke i krstareće rakete
RUSIJA je u ranim jutarnjim časovima 16. oktobra izvela masovan raketni napad na Ukrajinu, gađajući gradove u više regiona i izazvavši vazdušne uzbune širom zemlje.
Vazdušna opasnost širom Ukrajine
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo izdalo je nacionalno upozorenje na raketnu opasnost oko 5:20 ujutru po lokalnom vremenu, upozoravajući da je Rusija digla MiG-ove 31.
Sat vremena kasnije objavljeno je da je još jedan MiG-31 poleteo sa aerodroma Savaslejka u Nižnjem Novgorodu, prenosi Kijev independent.
Ova letelica je u stanju da nosi kinžal hipersonične rakete, koje Rusija koristi za udare duboko unutar ukrajinske teritorije.
Eksplozije u više gradova
Ubrzo nakon prvog upozorenja, eksplozije su odjeknule u više ukrajinskih gradova. Prema izveštajima medija Suspilne, detonacije su prijavljene u Harkovu i Izjumu (Harkovska oblast), Kropivnickom (Kirovogradska oblast) i Poltavi.
Nakon drugog nacionalnog upozorenja, eksplozije su se čule i u Černigovu, a novi talas detonacija zabeležen je ponovo u Harkovu. Guverner Černigovske oblasti Dmitro Brižinski kasnije je saopštio da je napad pogodio jedno neimenovano preduzeće u gradu.
Napadi su u toku, a informacije o šteti i žrtvama još nisu dostupne.
Prema podacima ukrajinskog vazduhoplovstva, najnoviji napad uključuje balističke i krstareće rakete, kao i rojeve dronova tipa „Šahed“.
"Prestani sa ubijanjem Ukrajinaca"
Ovaj napad usledio je samo nekoliko sati nakon što je predsednik SAD Donald Tramp tokom konferencije za novinare u Ovalnom kabinetu 15. oktobra pozvao ruskog predsednika Vladimira Putina da „prestane sa ubijanjem Ukrajinaca“.
Tramp će se 17. oktobra sastati sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Beloj kući, gde će dvojica lidera razgovarati o sposobnostima Ukrajine za dugometno dejstvo, potrebama protivvazdušne odbrane i mogućnosti da SAD isporuče rakete „Tomahavk“ Kijevu.
Moskva je već upozorila da bi isporuka „Tomahavka“ predstavljala veliku eskalaciju, koja bi izazvala „agresivan odgovor Rusije“ - iako ruska vojska svake noći gađa ukrajinske gradove i civilne objekte dugometnim raketama.
Infrastruktura ponovo meta pred zimu
Rusija poslednjih nedelja intenzivira masovne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, izazivajući nestanke struje i ozbiljna oštećenja kritičnih objekata, dok se vremenski uslovi pogoršavaju, a noći postaju sve duže.
U masovnom raketnom napadu na Kijev 10. oktobra, oštećena je termoelektrana u gradu, a stotine hiljada domaćinstava ostalo je bez struje. U tom napadu je poginulo jedno dete, a 24 osobe su povređene.
