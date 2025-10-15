Svet

KAMIONU OTKAZALE KOČNICE: Ima poginulih u lančanom sudaru 11 vozila

Novosti online

15. 10. 2025. u 18:45

U UFI se sudarilo 12 vozila, uključujući dva kamiona.

КАМИОНУ ОТКАЗАЛЕ КОЧНИЦЕ: Има погинулих у ланчаном судару 11 возила

Foto: Shutterstock

U nesreći su dve osobe u putničkom automobilu poginule na licu mesta.

Jednom kamionu su otkazale kočnice, što je dovelo do sudara sa 11 drugih vozila.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 9

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: Znam šta će tražiti…

TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: "Znam šta će tražiti…"