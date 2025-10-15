AUTOBUS ULETEO U STANICU PUNU PUTNIKA: Ima više povređenih - jeziva nesreća u Istanbulu

VIŠE osoba povređeno je u Istanbulu kada je gradski autobus uleteo u stanicu punu putnika.

Foto: Shutterstock

Pre nego što je udario u stanicu, autobus je udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se vozilo zakucalo direktno u stanicu gde je prevoz čekalo mnogo ljudi.

Na licu mesta su brojne vatrogasne i ekipa hitne pomoći, koji zbrinjavaju povređene i prevoze ih u najbliže bolnice.

Autobus je u trenutku nesreće bio pun putnika.