AUTOBUS ULETEO U STANICU PUNU PUTNIKA: Ima više povređenih - jeziva nesreća u Istanbulu

15. 10. 2025. u 14:57

VIŠE osoba povređeno je u Istanbulu kada je gradski autobus uleteo u stanicu punu putnika.

Foto: Shutterstock

Pre nego što je udario u stanicu, autobus je udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se vozilo zakucalo direktno u stanicu gde je prevoz čekalo mnogo ljudi. 

Na licu mesta su brojne vatrogasne i ekipa hitne pomoći, koji zbrinjavaju povređene i prevoze ih u najbliže bolnice.

Autobus je u trenutku nesreće bio pun putnika.

