KIJEV ne krije pripreme za nove terorističke napade protiv Rusije, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija

Nove operacije koje je odobrio predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski planirane su imajući u vidu nabavku raketa "tomahavk" od Sjedinjenih Američkih Država, istakla je ona, prenosi agencija RIA Novosti.

- Kijevski režim ne krije pripreme za nove terorističke napade na našu zemlju sa ciljem eskalacije sukoba. Zelenski je to izjavio u svom video-obraćanju 8. oktobra, dodajući da je odobrio planove za određene operacije SBU (Službe bezbednosti Ukrajine) protiv Rusije - kazala je Zaharova.

Prema njenim rečima, Ukrajina se priprema imajući u vidu moguću nabavku američkih raketa dugog dometa "tomahavk".

Američki predsednik Donald Tramp je ranije objavio da je skoro doneo odluku o mogućoj isporuci krstarećih raketa "tomahavk" Ukrajini, ali da bi želeo da zna kako Kijev namerava da ih koristi.

(Tanjug)