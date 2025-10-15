ZAHAROVA UPOZORAVA: Kijev ne krije pripreme za nove terorističke napade protiv Rusije
KIJEV ne krije pripreme za nove terorističke napade protiv Rusije, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Nove operacije koje je odobrio predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski planirane su imajući u vidu nabavku raketa "tomahavk" od Sjedinjenih Američkih Država, istakla je ona, prenosi agencija RIA Novosti.
- Kijevski režim ne krije pripreme za nove terorističke napade na našu zemlju sa ciljem eskalacije sukoba. Zelenski je to izjavio u svom video-obraćanju 8. oktobra, dodajući da je odobrio planove za određene operacije SBU (Službe bezbednosti Ukrajine) protiv Rusije - kazala je Zaharova.
Prema njenim rečima, Ukrajina se priprema imajući u vidu moguću nabavku američkih raketa dugog dometa "tomahavk".
Američki predsednik Donald Tramp je ranije objavio da je skoro doneo odluku o mogućoj isporuci krstarećih raketa "tomahavk" Ukrajini, ali da bi želeo da zna kako Kijev namerava da ih koristi.
(Tanjug)
