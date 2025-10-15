Svet

ZAHAROVA UPOZORAVA: Kijev ne krije pripreme za nove terorističke napade protiv Rusije

В. Н.

15. 10. 2025. u 11:56

KIJEV ne krije pripreme za nove terorističke napade protiv Rusije, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

ЗАХАРОВА УПОЗОРАВА: Кијев не крије припреме за нове терористичке нападе против Русије

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija

Nove operacije koje je odobrio predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski planirane su imajući u vidu nabavku raketa "tomahavk" od Sjedinjenih Američkih Država, istakla je ona, prenosi agencija RIA Novosti.

- Kijevski režim ne krije pripreme za nove terorističke napade na našu zemlju sa ciljem eskalacije sukoba. Zelenski je to izjavio u svom video-obraćanju 8. oktobra, dodajući da je odobrio planove za određene operacije SBU (Službe bezbednosti Ukrajine) protiv Rusije - kazala je Zaharova. 

Prema njenim rečima, Ukrajina se priprema imajući u vidu moguću nabavku američkih raketa dugog dometa "tomahavk".

Američki predsednik Donald Tramp je ranije objavio da je skoro doneo odluku o mogućoj isporuci krstarećih raketa "tomahavk" Ukrajini, ali da bi želeo da zna kako Kijev namerava da ih koristi.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina! Trampovo laskanje Melonijevoj
Svet

0 0

"Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina!" Trampovo laskanje Melonijevoj

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u utorak je odao veliku počast italijanskoj premijerki Đorđi Meloni, rekavši da može da bude "nadahnuće svima". "Đorđa Meloni, VELIKA premijerka Italije, napisala je novu knjigu (...) Đorđa radi neverovatan posao za divan narod Italije (...) Ona je nadahnuće svima", napisao je američki milijarder na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

14. 10. 2025. u 19:36

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 9

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MOSKVA ODGOVARA TRAMPU: BRIKS ostaje jedinstven - članice ne napuštaju savez
Svet

0 0

MOSKVA ODGOVARA TRAMPU: BRIKS ostaje jedinstven - članice ne napuštaju savez

BRIKS je savez zemalja koje dele zajedničku viziju perspektive saradnje u korist svojih naroda. Nemamo informacije da zemlje ove organizacije nameravaju da izađu iz saveza, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući izjavu predsednika SAD Donalda Trampa da članice nameravaju da izađu iz organizacije zbog straha od američkih carina.

15. 10. 2025. u 12:44

Politika
Tenis
Fudbal
POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku

POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku