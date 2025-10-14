RASULO: Tramp preti NATO državi!
AMERIČKI predsednik Donald Tramp zapretio je danas da će uvesti carine i druge trgovinske mere Španiji zbog odbijanja te zemlje da poveća izdvajanja za odbranu na pet odsto BDP-a, na šta su se obavezale članice NATO na samitu u Hagu u junu ove godine.
- Veoma sam nezadovoljan Španijom. To je jedina zemlja koja nije povećala svoja izdvajanja na pet odsto - rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, preneo je Rojters.
Španija je jedina članica NATO-a koja se nije obavezala na povećanje izdataka za odbranu u iznosu od pet odsto BDP-a.
Španski premijer Pedro Sančez rekao je na samitu NATO-a u Hagu da će Španija potrošiti samo do 2,1 odsto BDP-a na odbranu što je nazvao "dovoljnim i realnim".
Sančez je tvrdio da Španija kompenzuje nižu potrošnju snažnim doprinosom misijama NATO, uključujući razmeštanje svojih trupa u Letoniji, Slovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj i Turskoj.
(Sputnjik)
