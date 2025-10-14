Svet

RASULO: Tramp preti NATO državi!

Novosti online

14. 10. 2025. u 22:07

AMERIČKI predsednik Donald Tramp zapretio je danas da će uvesti carine i druge trgovinske mere Španiji zbog odbijanja te zemlje da poveća izdvajanja za odbranu na pet odsto BDP-a, na šta su se obavezale članice NATO na samitu u Hagu u junu ove godine.

РАСУЛО: Трамп прети НАТО држави!

Foto: Profimedia

- Veoma sam nezadovoljan Španijom. To je jedina zemlja koja nije povećala svoja izdvajanja na pet odsto - rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, preneo je Rojters.

Španija je jedina članica NATO-a koja se nije obavezala na povećanje izdataka za odbranu u iznosu od pet odsto BDP-a.

Španski premijer Pedro Sančez rekao je na samitu NATO-a u Hagu da će Španija potrošiti samo do 2,1 odsto BDP-a na odbranu što je nazvao "dovoljnim i realnim".

Sančez je tvrdio da Španija kompenzuje nižu potrošnju snažnim doprinosom misijama NATO, uključujući razmeštanje svojih trupa u Letoniji, Slovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj i Turskoj. 

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 7

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GODIŠNJICA SMRTI MARKA ŽIVIĆA: Tek nakon sahrane otkrivena velika tajna

GODIŠNjICA SMRTI MARKA ŽIVIĆA: Tek nakon sahrane otkrivena velika tajna