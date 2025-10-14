"MORAM DA TE NATERAM DA PRESTANEŠ DA PUŠIŠ" Đorđa Meloni pocrvenela posle Erdoganovih reči (VIDEO)
AMERIČKIU predsednik Donald Tramp potpisao je mirovni sporazum u Egiptu nakon čega su usledili sastanci visokih evropskih zvaničnika i lidera.
Kako piše italijanska "La Stampa", na marginama mirovnog samita sastali su se premijer Velike Britanije Kir Starmer, predsednik Francuske Emanuel Makron, predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan i premijerka Italije Đorđa Meloni.
Ono što je privuklo veliku pažnju italijanskih medija jeste trenutak rukovanja Erdogana i Meloni. Pored su bili Starmer i Makron koji su ostali u čudu nakon komentara Erdogana.
Erdogan: Đorđa, izgledaš sjajno, prelepa si. Ali, moram da te nateram da prestaneš da pušiš.
Makron: Nemoguće!
Đorđa je ostala u čudu, blago je i pocrvenela kako se može videti na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama. Erdogan je imao blagi osmeh na licu dok je ovo govorio s obzirom na njegove dobro poznate stavove protiv pušenja.
Meloni: Znam, znam. Ne želim nikoga da ubijem.
