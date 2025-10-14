"MORAM DA TE NATERAM DA PRESTANEŠ DA PUŠIŠ" Đorđa Meloni pocrvenela posle Erdoganovih reči (VIDEO)

AMERIČKIU predsednik Donald Tramp potpisao je mirovni sporazum u Egiptu nakon čega su usledili sastanci visokih evropskih zvaničnika i lidera.

Foto: Printskrin

Kako piše italijanska "La Stampa", na marginama mirovnog samita sastali su se premijer Velike Britanije Kir Starmer, predsednik Francuske Emanuel Makron, predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan i premijerka Italije Đorđa Meloni.

Ono što je privuklo veliku pažnju italijanskih medija jeste trenutak rukovanja Erdogana i Meloni. Pored su bili Starmer i Makron koji su ostali u čudu nakon komentara Erdogana.

Erdogan: Đorđa, izgledaš sjajno, prelepa si. Ali, moram da te nateram da prestaneš da pušiš.

Makron: Nemoguće!

Đorđa je ostala u čudu, blago je i pocrvenela kako se može videti na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama. Erdogan je imao blagi osmeh na licu dok je ovo govorio s obzirom na njegove dobro poznate stavove protiv pušenja.

Meloni: Znam, znam. Ne želim nikoga da ubijem.

NEW: #Turkiye's President Erdoğan tells #Italy's Meloni she's looking well but should give up smoking, calls UK's Starmer a 'good man'



During 4-way meeting also involving France's Macron at Egypt's Gaza Summit. President's anti-smoking stance is well known in Turkiye. pic.twitter.com/YJ7kz9ncwQ — Andrew Hopkins (@achopkins1) October 13, 2025