Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

14. 10. 2025. u 19:57

Zemljotres magnitude 4,1 stepen po Rihterovoj skali zabeležen je u utorak, 14. oktobra 2025. godine u 19,33 časova, na području zapadne Turske.

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ТУРСКУ: Ево где је био епицентар

Foto: Ilustracija/Unsplash

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.2135 i dužine 28.0528, severno od Izmira.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

