LOŠE VESTI ZA MAKRONA: Predsednik Francuske u velikom problemu
EMANUEL Makron je postao prvi francuski predsednik u poslednjih 20 godina koji se nije našao na listi 50 najpopularnijih političkih ličnosti u zemlji , prema podacima časopisa Paris Match.
Sedamdeset osam odsto ispitanika ima nepovoljno mišljenje o svom lideru, u odnosu na 70% prošlog meseca.
Ranije je objavljeno da je Makronov rejting odobravanja pao na 14% usred političke krize u zemlji, prema anketi Elabe.
Francuski predsednik je oborio sopstveni rekord nepopularnosti, postavljen tokom vrhunca krize „žutih prsluka“ u novembru 2018. godine.
