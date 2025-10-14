Svet

LOŠE VESTI ZA MAKRONA: Predsednik Francuske u velikom problemu

Novosti online

14. 10. 2025. u 18:46

EMANUEL Makron je postao prvi francuski predsednik u poslednjih 20 godina koji se nije našao na listi 50 najpopularnijih političkih ličnosti u zemlji , prema podacima časopisa Paris Match.

ЛОШЕ ВЕСТИ ЗА МАКРОНА: Председник Француске у великом проблему

Foto: EPA/ LUDOVIC MARIN

Sedamdeset osam odsto ispitanika ima nepovoljno mišljenje o svom lideru, u odnosu na 70% prošlog meseca.

Ranije je objavljeno da je Makronov rejting odobravanja pao na 14% usred političke krize u zemlji, prema anketi Elabe.

Francuski predsednik je oborio sopstveni rekord nepopularnosti, postavljen tokom vrhunca krize „žutih prsluka“ u novembru 2018. godine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 7

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPSKA BAJKA ZA BOSNU: Ursula fon der Lajen u poseti Sarajevu
Region

0 1

EVROPSKA BAJKA ZA BOSNU: Ursula fon der Lajen u poseti Sarajevu

ČLANOVI Predsedništva BiH izrazili su danas zadovoljstvo zbog posete predsednice Evropske komisije (EK) Ursule fon der Lajen Sarajevu, ocenjujući njen dolazak kao potvrdu "snažne i kontinuirane podrške Evropske unije BiH i regionu", kao i "dodatni podsticaj reformskim procesima na putu ka članstvu u Uniji", saopštilo je Predsedništvo BiH.

14. 10. 2025. u 18:36

Politika
Tenis
Fudbal
VESNA ZMIJANAC: Ja sam bila bolja pevačica od Brene!

VESNA ZMIJANAC: "Ja sam bila bolja pevačica od Brene!"