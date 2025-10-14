NA sajtu Ministarstva spoljnih poslova Rusije objavljen je izveštaj "O (ne)delovanju vlasti Italije, Nemačke i Japana koje dovodi do uništavanja i falsifikovanja istorije i pravdanja fašizma i njegovih pomagača". Izveštaj je objavljen na ruskom i engleskom jeziku.

FOTO: EPA/ANATOLY MALTSEV

U njemu se detaljno opisuje kako se danas primenjuju šeme nastale u nacističkoj Nemačkoj, fašističkoj Italiji i militarističkom Japanu, iskrivljuju ružne činjenice iz istorijske prošlosti ova tri nekada glavna partnera u silama Osovine i omalovažava uloga Sovjetskog Saveza u postizanju pobede, uključujući i ometanje proslave 9. maja u ovim zemljama.

Naglašena je ideološka bliskost sadašnjih vlasti i političkih elita ovih zemalja sa fašističkim i militarističkim režimima iz 1930-ih i 1940-ih, kao i širenje revanšističkih ideja u ovim zemljama (posebno u Nemačkoj i Japanu) u sadašnjosti.

- To se, između ostalog, izražava u njihovim naporima da zataškaju sopstvenu zločinačku prošlost, kao i u borbi protiv antifašista i podršci neonacističkim režimima u Kijevu i baltičkim državama - navedeno je u izveštaju.

Dodaju da su od 2022. godine, treću godinu zaredom, ova tri bivša člana Osovine glasala protiv rezolucije Generalne skupštine UN 'Borba protiv veličanja nacizma, neonacizma i drugih praksi koje doprinose eskalaciji savremenih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i s njima povezane netrpeljivosti', koju svake godine predlaže Rusija i drugi kosponzori.

- Ovo je prvi put u istoriji da su se zemlje koje su bile članice hitlerovske koalicije tokom Drugog svetskog rata otvoreno suprotstavile dokumentu koji osuđuje glorifikaciju nacizma i različite oblike rasne diskriminacije - stoji u izveštaju.

Još se ističe da su u protekle tri godine, ove zemlje, koje su direktno odgovorne za ubistvo desetina miliona ljudi, glasale protiv rezolucije kojom se zahteva sprečavanje obnove nacizma.

- To tera na razmišljanje o ideološkim procesima u ovim zemljama i na Zapadu u celini. Takođe je očigledno da su ove države odlučile da ignorišu obaveze i obećanja koja su dale prilikom pristupanja UN - zaključuju.

(RT Balka)