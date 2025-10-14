"KRIMINALNO PONAŠANJE VAŠINGTONA" Iran: Tramp može biti ili predsednik mira ili predsednik rata, ali ne i oboje
IRANSKO Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da je poziv američkog predsednika Donalda Trampa na dijalog kontradiktoran, i optužilo je Vašington za "neprijateljsko i kriminalno ponašanje", nakon Trampovih izjava u izraelskom parlamentu o spremnosti da postigne sporazum sa Teheranom.
Ministarstvo je u saopštenju navelo da je Trampov poziv na mir u suprotnosti sa njegovim postupcima prema Iranu, prenosi Rojters.
- Tramp može biti ili predsednik mira ili predsednik rata, ali ne može biti oboje u isto vreme - rekao je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči u posebnom komentaru koji je objavio na platformi X.
On je kazao da je Teheran uvek bio otvoren za "poštovanje i obostrano korisno diplomatsko angažovanje".
Iran je ranije ove godine odbio zahteve Sjedinjenih Američkih Država da prestane sa obogaćivanjem uranijuma, za koje je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei rekao da su "preterani i skandalozni", kao i da je problem sa Vašingtonom trenutno "nerešiv" jer druga strana želi "da Iran bude poslušan Americi".
Zapadne zemlje optužuju Iran da pokušava da napravi nuklearno oružje, dok Teheran tvrdi da razvija nuklearni program samo u civilne svrhe.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRAMP JE BLEFIRAO SIJA: Sada će morati da povuče tarife od 100 posto
14. 10. 2025. u 13:32
TRAMP ORBANU: Ti si fantastičan lider, uz tebe sam 100 odsto
14. 10. 2025. u 09:42
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)