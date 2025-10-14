Svet

"KRIMINALNO PONAŠANJE VAŠINGTONA" Iran: Tramp može biti ili predsednik mira ili predsednik rata, ali ne i oboje

В. Н.

14. 10. 2025. u 13:42

IRANSKO Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da je poziv američkog predsednika Donalda Trampa na dijalog kontradiktoran, i optužilo je Vašington za "neprijateljsko i kriminalno ponašanje", nakon Trampovih izjava u izraelskom parlamentu o spremnosti da postigne sporazum sa Teheranom.

КРИМИНАЛНО ПОНАШАЊЕ ВАШИНГТОНА Иран: Трамп може бити или председник мира или председник рата, али не и обоје

Foto: Tanjug

Ministarstvo je u saopštenju navelo da je Trampov poziv na mir u suprotnosti sa njegovim postupcima prema Iranu, prenosi Rojters.

- Tramp može biti ili predsednik mira ili predsednik rata, ali ne može biti oboje u isto vreme - rekao je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči u posebnom komentaru koji je objavio na platformi X.

On je kazao da je Teheran uvek bio otvoren za "poštovanje i obostrano korisno diplomatsko angažovanje".

Iran je ranije ove godine odbio zahteve Sjedinjenih Američkih Država da prestane sa obogaćivanjem uranijuma, za koje je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei rekao da su "preterani i skandalozni", kao i da je problem sa Vašingtonom trenutno "nerešiv" jer druga strana želi "da Iran bude poslušan Americi". 

Zapadne zemlje optužuju Iran da pokušava da napravi nuklearno oružje, dok Teheran tvrdi da razvija nuklearni program samo u civilne svrhe.

(Tanjug)

