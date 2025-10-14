EVO ZAŠTO NETANIJAHU NIJE DOŠAO U EGIPAT: "Odustaćemo od samita ako on bude prisutan"

TURSKA je do poslednjeg trenutka vodila diplomatske pregovore sa organizatorima samita o Gazi, nastojeći da spreči učešće premijera Izraela Benjamina Netanijahua, a stav Ankare podržalo je više država, objavio je turski list Hurijet.

Foto: Profimedia

Prema navodima lista Milat, predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan obavestio je egipatske vlasti da neće prisustvovati samitu ako na njemu bude i izraelski premijer.

Prema informacijama državne agencije Anadolu, avion sa Erdoganom, prilikom prilaska Šarm el Šeihu, preleteo je pistu, neko vreme ostao u vazdušnom prostoru iznad Crvenog mora, a zatim se bezbedno prizemljio.

Foto: Tanjug

U kabinetu predsednika Turske za agenciju RIA Novosti naveli su da ne raspolažu podacima o razlozima ovog incidenta. Međutim, novinarka Hande Firat, koja je pratila Erdogana tokom putovanja, izjavila je da je Turska izrazila oštar protest protiv učešća Netanijahua i da su tu poziciju podržale i druge države.

- Jednom rečju, Ankara je do poslednjeg trenutka vodila intenzivne diplomatske razgovore po ovom pitanju i nije dozvolila učešće Netanijahua na samit - istakla je Firat.

Ona je dodala da je turska delegacija, saznavši za mogućnost prisustva izraelskog premijera, počela da deluje još tokom leta aviona.

Foto: Profimedia

- Ministar spoljnih poslova Hakan Fidan pozvao je svog američkog kolegu Marka Rubia i poručio da će Turska odustati od učešća na samitu ukoliko Netanijahu bude prisutan - naglasila je Firat.

U ponedeljak su predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, predsednik Egipta Abdel Fatah el Sisi, predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan i emir Katara šeik Tamim bin Hamad el Tani potpisali u Šarm el Šeihu sveobuhvatan dokument o mirnom rešavanju konflikta u vezi sa sektorom Gaza.