EVO ZAŠTO NETANIJAHU NIJE DOŠAO U EGIPAT: "Odustaćemo od samita ako on bude prisutan"
TURSKA je do poslednjeg trenutka vodila diplomatske pregovore sa organizatorima samita o Gazi, nastojeći da spreči učešće premijera Izraela Benjamina Netanijahua, a stav Ankare podržalo je više država, objavio je turski list Hurijet.
Prema navodima lista Milat, predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan obavestio je egipatske vlasti da neće prisustvovati samitu ako na njemu bude i izraelski premijer.
Prema informacijama državne agencije Anadolu, avion sa Erdoganom, prilikom prilaska Šarm el Šeihu, preleteo je pistu, neko vreme ostao u vazdušnom prostoru iznad Crvenog mora, a zatim se bezbedno prizemljio.
U kabinetu predsednika Turske za agenciju RIA Novosti naveli su da ne raspolažu podacima o razlozima ovog incidenta. Međutim, novinarka Hande Firat, koja je pratila Erdogana tokom putovanja, izjavila je da je Turska izrazila oštar protest protiv učešća Netanijahua i da su tu poziciju podržale i druge države.
- Jednom rečju, Ankara je do poslednjeg trenutka vodila intenzivne diplomatske razgovore po ovom pitanju i nije dozvolila učešće Netanijahua na samit - istakla je Firat.
Ona je dodala da je turska delegacija, saznavši za mogućnost prisustva izraelskog premijera, počela da deluje još tokom leta aviona.
- Ministar spoljnih poslova Hakan Fidan pozvao je svog američkog kolegu Marka Rubia i poručio da će Turska odustati od učešća na samitu ukoliko Netanijahu bude prisutan - naglasila je Firat.
U ponedeljak su predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, predsednik Egipta Abdel Fatah el Sisi, predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan i emir Katara šeik Tamim bin Hamad el Tani potpisali u Šarm el Šeihu sveobuhvatan dokument o mirnom rešavanju konflikta u vezi sa sektorom Gaza.
