REKORDNI BROJ IZVRŠENIH SMRTNIH KAZNI: Muškarac osuđen za ubistvo dve žene biće danas pogubljen na Floridi

SEMJUEL Li Smiters (72), osuđen za ubistvo dve žene čija su tela pronađena u jezeru u ruralnom delu Floride, biće pogubljen večeras smrtonosnom injekcijom u državnom zatvoru u blizini grada Stark. To će biti 14. pogubljenje na Floridi od početka godine, čime država beleži rekordni broj izvršenih smrtnih kazni u jednoj godini, preneo je AP.

Foto: Profimedia

Ove godine Florida je pogubila više ljudi nego bilo koja druga američka savezna država, dok Teksas zauzima drugo mesto sa pet pogubljenja. Smiters je osuđen na smrtnu kaznu 1999. godine po dve tačke optužnice za ubistvo prvog stepena.

Prema sudskim dokumentima, u maju 1996. godine ubio je dve žene, Kristi Kovan i Deniz Rouč, u motelu u Tampi kako bi im platio za seks. Njihova tela pronađena su u jednom od jezera na imanju gde je radio kao baštovan. Vlasti su pronašle žrtve nakon što je vlasnik imanja primetio krv i video Smitersa kako čisti sekiru, za koju je tvrdio da je koristio za ubistva. Obdukcijom je utvrđeno da su žene pretučene, zadavljene i bačene u vodu.

Vrhovni sud Floride prošle nedelje je odbio Smitersovu žalbu. Ako pogubljenje bude sprovedeno prema planu, Smiters će biti jedan od najstarijih zatvorenika ikada pogubljenih u državi. Žalba pred Vrhovnim sudom SAD i dalje je u toku.

Prema podacima američkih vlasti, ove godine je u SAD pogubljeno 35 osoba, a još najmanje osam izvršenja zakazano je do kraja godine. Na Floridi su već zakazana sledeća pogubljenja: Norman Mirl Grim mlađi (65), 28. oktobra, zbog silovanja i ubistva komšinice 1998. godine i Brajan Frederik Dženings (66), 13. novembra, zbog otmice, silovanja i ubistva šestogodišnje devojčice 1979. godine. Smrtne kazne na Floridi izvršavaju se injekcijom tri leka - sedativa, paralitika i sredstva koje zaustavlja rad srca, navodi državno Odeljenje za korekcije.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta