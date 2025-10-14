NOVA VLADA VISI O KONCU: Premijer danas podnosi ekspoze o radu vlade, krajnji levičari i suverenisti već podneli zahtev za rušenje

Ne čekajući da premijer Sebastijan Lekorni predstavi danas popodne program svoje vlade, krajnji levičari iz redova Nepotčinjenih Žan-Lika Melanšona i suverenisti iz sastava Nacionalnog okupljanja koji predvode Marin Le Pen i Žordan Bardela, podneli su juče zahteve za glasanje nepoverenja vladi.

AP Photo/Christophe Ena

Precizni statističari izračunali su da za taj poduhvat nedostaje svega petnaestak glasova, od 577 poslanika koliko broji francuska skupština. Računica je jednostavna. Potrebno je da se samo neko od socijalista, republikanaca, ali i nezadovoljnih centrista, priključi ovoj ideji, pa da vlada padne. Pitali smo veštačku inteligenciju šta misli o tome kolike su šanse da nova Lekornijeva vlada "preživi" ovu sedmicu. Odgovor je: ispod 50 odsto.

- Nova vlada ima samo jednu misiju, a to je da spasi Emanuela Makrona – poručio je Bardela.

Sve će se odlučivati danas. Posle prvog saveta ministara u prisustvu predsednika Makrona po povratku iz Egipta, Lekorni će već tokom popodneva pred poslanicima podneti ekspoze o glavnim smernicama u radu nove vlade. Vremena za gubljenje nema, zapravo već se kasni nekoliko dana, da bi budžet bio usvojen do kraja godine, pa će morati da bude zakazano nekoliko vanrednih dana zasedanja skupštine, pod uslovom da nacrt uopšte prođe, a vlada ostane "u sedlu".

Ali, umesto da se sluša šta će Lekorni danas reći o najvišem finansijskom aktu zemlje za sledeću godinu, uši socijalista će dobro biti načuljene kada je reč o penzijskoj reformi. Sledbenici Olivijea Fora žele samo da čuju da će biti bezuslovno i odmah suspendovana. Svaka druga zakukuljena rečenica, rušiće vladu.

Da se Lekorni našao u nebranom grožđu, pokazuje činjenica da će, ako se takva najava zaista i dogodi, odmah proraditi senzori kod republikanaca, ali i nekih nezadovoljnih makronista, kojima bi to trebalo da bude dovoljan okidač za pridruživanje na spisak s onima koji bi da premijeru i njegovom kabinetu izglasaju nepovernje. Upravo je penzijska reforma bila jedna od okosnica dosadašnjeg rada sukcesivnih vlada.

Na ovaj ili onaj način, tako bi lako moglo da se prikupi onih petnaestak glasova koji nedostaju, pa da Francuska ponovo krene u avanturu iščekivanja novog mandatara ili, što je možda još izvesnije, novog izlaska pred birališta.

MAKRON POZIVA NA STABILNOST

Iz Egipta, gde se juče nalazio, francuski predsednik Emanuel Makron je pozvao političke aktere da rade na stabilnosti u zemlji. On je ocenio da su novi ministri izabrani da bi vlada morla da napreduje u smirnoj, stabilnoj i zahtevnoj situaciji.

- Mnogi od onih koji su podsticali podele i spekulacije, nisu bili na visini trenutka i onoga što su očekivali Francuzi – saopštio je Markon.