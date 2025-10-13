ZELENSKI OTKRIO TEME RAZGOVORA SA TRAMPOM: Evo o čemu će sve govoriti

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da će se u petak u Vašingtonu, tokom sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, razgovarati o koracima ka postizanju mira u Ukrajini, jačanju protivvazdušne odbrane i dugoročnim kapacitetima za pritisak na Rusiju.

FOTO: Tanjug/AP

Pored toga, Zelenski će održati sastanke i sa predstavnicima američkih odbrambenih i energetskih kompanija, kao i sa senatorima i kongresmenima.

O ovim planovima Zelenski je obavestio javnost putem objave na Telegramu, prenosi Ukrinform.

"Mislim da ćemo razgovarati o redosledu koraka koje želim da predložim. Zahvalan sam predsedniku Trampu na našem dijalogu i podršci", naveo je Zelenski.

Ukrajinska delegacija već je otputovala u Sjedinjene Američke Države. U njoj se nalaze premijerka Julija Sviridenko, šef kabineta predsednika Andrij Jermak, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov i predstavnici diplomatskog sektora.

Pored susreta sa Trampom, Zelenski će imati niz sastanaka sa američkim zvaničnicima i privrednicima.

"Imaću sastanke i sa odbrambenim i energetskim kompanijama. To je neophodno – to je bio predlog predsednika Trampa – jer sada postoje potrebe zbog različitih formata napada, čak i onih koji još nisu izvedeni. U svakom slučaju, moramo biti spremni", naglasio je ukrajinski predsednik.

Kako je zaključio, cilj posete je osiguranje dodatne podrške Ukrajini u oblasti bezbednosti, energetike i međunarodne diplomatije u uslovima tekućeg rata sa Rusijom.

(Ukrinform)