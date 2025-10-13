MAKRON ANALIZIRAO SITUACIJU U GAZI: Posle mirovnog samita uslediće ubrzanje humanitarnih operacija

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron najavio je danas da će nakon mirovnog samita o Gazi uslediti "ubrzanje" humanitarnih operacija u palestinskoj enklavi, "počev od sutra".

Foto: EPA/ LUDOVIC MARIN

Makron je rekao da je danas preduzet "odlučan korak" i da je postignut "pravi proboj" na međunarodnom samitu posvećenom Gazi, na kome su u egipatskom odmaralištu Šarm el Šeik učestovali lideri iz tridesetak zemalja, među kojima i američki predsednik Donald Tramp, o čijem se mirovnom predlogu razgovaralo, prenosi televizija BFM.

On je kazao da žali što i nakon mirovnog samita "ostaje mnogo nejasnoća" oko budućeg upravljanja Gazom, kao i da se zalaže da se "Palestinskoj upravi da njeno mesto".

Na pitanje novinara da prokomentariše to što izraelski premijer Benjamin Netanjahu nije prisustvovao samitu u Egiptu, koji je organizovan zbog uspostavljanja mira u ratu Izraela i palestinskog militantnog pokreta Hamas, Makron je rekao da "mnoge zemlje nisu bile spremne za promenu formata".

"Mislim da je mnogo lidera zbog ovoga dovedeno u težak položaj", rekao je Makron, koji je istakao da je "bilo bolje da se to uradi na ovaj način", odnosno bez prisustva Netanjahua.

Makron je ocenio da je Tramp bio "izuzetno pažljiv i prijateljski nastrojen" prema predsedniku Palestinske uprave Mahmudu Abasu, kao i da je mirovni samit svetskih lidera u Egiptu koji je održan danas bio "veoma dobro organizovan".



(Tanjug)