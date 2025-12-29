"JEDNO JE BITI OFANZIVAN, DRUGO JE NAPASTI NJEGOVU KUĆU" Tramp se oglasio o napadu na rezidenciju ruskog predsednika

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da ga je predsednik Rusije Vladimir Putin u telefonskom razgovoru jutros obavestio o navodnom napadu ukrajinskog drona na jednu od njegovih rezidencija, ocenjujući da taj potez "nije dobar".

AP Photo/Alex Brandon

- Ne sviđa mi se. Nije dobro - rekao je Tramp novinarima.

- Znate, zaustavio sam slanje "tomahavka". Ovo je osetljiv period. Ovo nije pravo vreme. Jedno je biti ofanzivan jer su i oni ofanzivni. Drugo je napasti njegovu kuću. Nije pravo vreme za bilo šta od toga - dodao je.

Tramp je priznao da je "moguće" da je tvrdnja netačna i da takav napad nije ni izveden, ali je dodao da mu je Putin jutros rekao da jeste.

Trump:



Putin told me about it early in the morning. He said he was attacked.



It’s no good. It’s no good. Don’t forget, I stopped the Tomahawks.



It’s one thing to be offensive, another thing to attack his house. It’s not the right time to do any of that. pic.twitter.com/jzozgIfqqo — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

- Upravo sam čuo o tome, ali ne znam ništa o tome. To bi bilo loše. To ne bi bilo dobro - rekao je Tramp novinarima pred sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi.

Tramp je inače opisao razgovor sa Putinom kao "produktivan", ali je naveo da i dalje postoje pitanja koja treba da se reše da bi se postigao mirovni sporazum u Ukrajini.

- Bila je to veoma produktivna rasprava. Imamo nekoliko veoma osetljivih pitanja, kao što možete zamisliti. Imamo nekoliko pitanja koja ćemo, nadamo se, rešiti i ako ih rešimo, može da se postigne mir - istakao je Tramp.

Podsetimo, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov saopštio je da su Oružane snage Ukrajine u noći 28. na 29. decembar izvele napad dronovima na rezidenciju ruskog predsednika u Novgorodskoj oblasti.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacio je danas tvrdnje ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova o napadu ukrajinskih dronova na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina.

Napad bespilotnom letelicom na državnu rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti predstavlja pokušaj da se osujeti proces rešavanja ukrajinske krize, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško.