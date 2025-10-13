PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

ZEMLjOTRES magnitude 3 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u ponedeljak, 13. oktobra 2025. godine u 21,32 časova, na području južnog dela Grčke.

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 36.7598 i dužine 21.7558 u moru nedaleko od obale Peloponeza.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15.7 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)