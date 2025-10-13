KOLAPS - ZBOG SNEGA ZATVORENO 150 KM AUTOPUTA: Jedan vozač skoro se smrznuo, spasle ga službe hitne pomoći (VIDEO)

SKORO 150 kilometara autoputa je zatvoreno u Baškortostanu.

Foto: Printskrin REN TV

Mnogi vozači još nisu promenili letnje u zimske gume i bili su umešani u nesreće.

Kamioni su udarali u bankinu, a nekoliko automobila je čak završilo u jarku.

Jedan vozač, zatečen u takvoj situaciji na udaljenom delu autoputa, skoro se smrznuo. Međutim, spasile su ga službe hitne pomoći.

Ostalim vozačima je rečeno da se uzdrže od putovanja dok se vremenski uslovi ne poboljšaju, piše REN TV.