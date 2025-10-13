Svet

"ONI IMAJU JEDNU OD NAJMOĆNIJIH ARMIJA NA SVETU" Tramp pohvalio moćnu NATO državu i njenog lidera

Novosti online

13. 10. 2025. u 19:12

AMERIČKI lider Donald Tramp nazvao je turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana "tvrdim orahom".

ОНИ ИМАЈУ ЈЕДНУ ОД НАЈМОЋНИЈИХ АРМИЈА НА СВЕТУ Трамп похвалио моћну НАТО државу и њеног лидера

Foto: Profimedia

  On (Erdogan) je tvrd orah - rekao je Tramp na otvaranju samita o Gazi, navode RIA Novosti. 

Američki predsednik je takođe istakao da Ankara ima "jednu od najmoćnijih vojski na svetu".

Tramp je ranije u intervjuu za Aksios nazvao Erdogana „tvrdim momkom“ i divnom osobom .

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!: U Sarajevu okupljeno preko 30.000 ljudi u čast Halida Bešlića (VIDEO)

"DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!": U Sarajevu okupljeno preko 30.000 ljudi u čast Halida Bešlića (VIDEO)