"ONI IMAJU JEDNU OD NAJMOĆNIJIH ARMIJA NA SVETU" Tramp pohvalio moćnu NATO državu i njenog lidera
AMERIČKI lider Donald Tramp nazvao je turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana "tvrdim orahom".
On (Erdogan) je tvrd orah - rekao je Tramp na otvaranju samita o Gazi, navode RIA Novosti.
Američki predsednik je takođe istakao da Ankara ima "jednu od najmoćnijih vojski na svetu".
Tramp je ranije u intervjuu za Aksios nazvao Erdogana „tvrdim momkom“ i divnom osobom .
Preporučujemo
ZELENSKI POTVRDIO: Idem u Vašington na sastanak sa Trampom
13. 10. 2025. u 18:35
MOGU DA UNIŠTE SVE ŠTO POŽELIM: Tramp naručio 28 novih bombardera (VIDEO)
13. 10. 2025. u 17:47
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)