SUD ODBIO ZAHTEV ODBRANE: Bolsonaro ostaje u kućnom pritvoru

SUDIJA brazilskog Vrhovnog saveznog suda Aleksandre de Moraes odbio je danas zahtev odbrane bivšeg predsednika Brazila Žaira Bolsonara za ukidanje kućnog pritvora i ostalih mera koje su mu ranije određene.

Foto: EPA

Odbrana je u svom zahtevu navela da se Bolsonaro ne pominje u optužnici koju je podnelo Savezno tužilaštvo (PGR) u okviru istrage protiv njegovog sina Eduarda Bolsonara, vezane za aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema navodima branilaca, to ukazuje na nedostatak osnova za nastavak pritvora bivšeg predsednika, prenosi Si-En-En Brazil.

Bolsonaru je pritvor određen nakon što je, kako se sumnja, prekršio više sudskih mera i pokušao da opstruira pravosudni postupak u vezi sa navodnim planom za državni udar, a posebno zbog njegovih kontakata i aktivnosti u inostranstvu usmerenih protiv brazilskog pravosuđa.

Iako je PGR optužnicu podiglo samo protiv Eduarda Bolsonara i blogera Paula Figeireda, sudija De Moraes smatra da i dalje postoji osnov za zadržavanje bivšeg predsednika u kućnom pritvoru, pre svega zbog, kako je naveo, "opasnosti od bekstva".

- Okončanje suđenja u predmetu broj 2668, u kojem je Žair Mesijas Bolsonaro osuđen na 27 godina i tri meseca zatvora u zatvorenom režimu, kao i osnovana sumnja u opasnost od bekstva, što se pokazalo i u sličnim slučajevima u vezi sa događajima od 8. januara 2023. godine, opravdavaju produžetak kućnog pritvora i mera kako bi se obezbedila primena zakona i sprovođenje izrečene presude - obrazložio je sudija Moraes u odluci.

(Tanjug)