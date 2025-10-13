Svet

TRAMP UMALO OTKINUO RUKU MAKRONU: Predsednik Francuske bezuspešno pokušavao da se oslobodi, a onda je američki lider rešio da pusti stisak

Novosti online

13. 10. 2025. u 18:15

DANAŠNjE rukovanje predsednika SAD Donalda Trampa i njegovog francuskog kolege Emanuela Makrona izazvalo je ponovo mnogo pažnje.

Foto: Printskrin

Donald Tramp je tako čvrsto stegao Emanuela Makrona za ruku da je Makron nekoliko puta pokušao da je oslobodi, ali bezuspešno.

Francuski lider je uspeo da se odmakne tek nakon što je Tramp pustio stisak.


