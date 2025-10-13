67.000 MRTVIH I GLAD KOJA ODNOSI ŽIVOTE DECE: Dok Netanjahu slavi "pobede", Gaza u ruševinama

PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu obraćajući se naciji zahvalio je vojnim snagama na njihovim naporima i građanima na lojalnosti uoči oslobađanja talaca koje drži Hamas, rekavši da su zajedničkim snagama postigli ogromne pobede, "pobede koje su zapanjile ceo svet".

Foto: Tanjug

- I želim da kažem: Svuda gde smo se borili – pobedili smo - poručio je on.

Netanjahu je upozorio da diplomatski pomak koji se dogodio ove nedelje, a kojim je postignut sporazum o prvoj fazi mirovnog plana sa palestinskim pokretom, ne znači da je kraj, jer kako je dodao još uvek postoje veoma značajni bezbednosni izazovi, podseća RT na španskom.

- Neki od naših neprijatelja pokušavaju da se oporave kako bi mogli ponovo da nas napadnu - rekao je, preneo je "Džeruzalem post".

Sa svoje strane, načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga Ejal Zamir obećao je da će njegove snage osigurati da "Pojas Gaze više ne predstavlja pretnju Državi Izrael".

Kuće u ruševinama

U međuvremenu, desetine hiljada raseljenih stanovnika Gaze počelo je da se vraća na sever enklave, razorene dvogodišnjim izraelskim bombardovanjem, nakon delimičnog povlačenja trupa u petak kao dela postignutog sporazuma.

Većina ovih Palestinaca će pronaći ruševine tamo gde su nekada bila njihova naselja, rekao je Balakrišnan Radžagopal, specijalni izvestilac UN za pravo na adekvatno stanovanje, čiju je izjavu prenela "Al Džazira".

Prema procenama UN, 92 odsto stambenih objekata u Gazi je oštećeno ili uništeno, a stotine hiljada Palestinaca mora da živi u šatorima i drugim privremenim skloništima.

Radžagopal je napomenuo da većina šatora i karavana namenjenih Gazi kao humanitarna pomoć tokom višemesečnog primirja nije stigla zbog stroge blokade koju je uveo Izrael.

Patnja stanovništva

U dve godine ove eskalacije izraelsko-palestinskog sukoba, više od 67.000 stanovnika Pojasa Gaze je ubijeno, a oko 170.000 je povređeno, prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze.

Napadi na bolnice i blokada humanitarne pomoći ostavili su stanovništvo bez pristupa lekovima ili osnovnoj medicinskoj nezi, dok je akutna nestašica vode dovela do higijenske krize i epidemija zaraznih bolesti.

Najmanje 1,9 miliona ljudi, odnosno 90 odsto stanovništva, raseljeno je zbog izraelskih napada, koji su takođe izazvali humanitarnu katastrofu u tom području.

Prošlog avgusta, UN su proglasile glad koja pogađa većinu stanovništva u Gazi, navodi se u izveštaju koji je sastavila Međunarodna inicijativa Integrisana klasifikacija faz bezbednosti hrane (IPC). Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk optužio je izraelsku vladu da je odgovorna za glad i izjavio da je korišćenje gladi kao metode oružanog sukoba ratni zločin.

Prošle subote, Ministarstvo zdravlja Gaze je izvestilo da je od objave IPC-a u enklavi zabeleženo 185 smrtnih slučajeva usled gladi i neuhranjenosti, uključujući 42 dece. Ovim brojkama ukupan broj smrtnih slučajeva od ovih uzroka raste na 453, uključujući 157 dece.

"Jasna genocidna namera"

Prošlog meseca, Nezavisna međunarodna istražna komisija UN zaključila je da je Izrael "odgovoran za genocid u Gazi" nad palestinskim stanovništvom.

- Komisija smatra da je Izrael odgovoran za genocid u Gazi - insistirala je Navi Pilaj, predsednica Komisije.

- Jasno je da postoji namera da se unište Palestinci u Gazi kroz dela koja ispunjavaju kriterijume utvrđene u Konvenciji o genocidu - dodala je.

Ona je ukazala na odgovornost najviših izraelskih vlasti.

Izveštaj takođe osuđuje nametanje "totalne opsade", široko rasprostranjenu glad i sistematsko uništavanje osnovnih usluga, kao što su zdravstvo i obrazovanje.

Kao deo sprovođenja prve faze mirovnog plana koji je predložio američki predsednik Donald Tramp, Hamas je oslobodio svih 20 živih talaca otetih 7. oktobra 2023. godine, koji su od tada držani u Pojasu Gaze, a među njima je i državljanin Srbije Alon Ohel.

Primirje sa Izraelom stupilo je na snagu u podne u petak, 10. oktobra (po lokalnom vremenu), a Izraelske odbrambene snage su se povukle na dogovorene linije raspoređivanja u palestinskoj enklavi kao deo mirovnog plana koji je prošlog meseca predložio predsednik SAD Donald Tramp.

(RT Balkan)