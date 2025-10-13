STRAŠAN SUDAR VOZOVA U SLOVAČKOJ: Najmanje 100 ljudi povređeno (VIDEO)
NAJMANjE 100 ljudi povređeno je u sudaru dva voza u Slovačkoj, a prema dosadašnjim saznanjima, niko nije poginuo, preneo je slovački portal TA3.
Kako se navodi, nesreća se dogodila danas oko 10 časova u blizini sela Jablonov na Turnji kada su se dva ekspresna voza sudarila na mestu gde se dve pruge ukrštaju.
Portparol Slovačke železničke kompanije Jan Baček rekao je da je uzrok sudara i dalje pod istragom.
- Trenutno je prioritet spasavanje i evakuacija putnika i naših zaposlenih - rekao je on.
Na lice mesta poslato je pet ambulantnih vozila i jedan spasilački helikopter. Policija je saopštila da se sudar dogodio ispred tunela i da putnici postepeno napuštaju vozove.
Kako je navedeno, policija obezbeđuje mesto nesreće, koordinira rad spasilačkih službi i usmerava kretanje ljudi u tom području.
