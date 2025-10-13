Svet

STRAŠAN SUDAR VOZOVA U SLOVAČKOJ: Najmanje 100 ljudi povređeno (VIDEO)

Новости онлине

13. 10. 2025. u 12:15

NAJMANjE 100 ljudi povređeno je u sudaru dva voza u Slovačkoj, a prema dosadašnjim saznanjima, niko nije poginuo, preneo je slovački portal TA3.

СТРАШАН СУДАР ВОЗОВА У СЛОВАЧКОЈ: Најмање 100 људи повређено (ВИДЕО)

Foto: X Printscreen

Kako se navodi, nesreća se dogodila danas oko 10 časova u blizini sela Jablonov na Turnji kada su se dva ekspresna voza sudarila na mestu gde se dve pruge ukrštaju.

Portparol Slovačke železničke kompanije Jan Baček rekao je da je uzrok sudara i dalje pod istragom.

- Trenutno je prioritet spasavanje i evakuacija putnika i naših zaposlenih - rekao je on.

Na lice mesta poslato je pet ambulantnih vozila i jedan spasilački helikopter. Policija je saopštila da se sudar dogodio ispred tunela i da putnici postepeno napuštaju vozove.

Kako je navedeno, policija obezbeđuje mesto nesreće, koordinira rad spasilačkih službi i usmerava kretanje ljudi u tom području.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA EKONOMIJU
Svet

0 0

DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA EKONOMIJU

ŠVEDSKA akademija nauka danas je saopštila da je su dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju za 2025. Džoel Mokir, Filip Agion i Piter Hauit, za njihov doprinos razumevanju inovacija koje pokreću ekonomski rast.

13. 10. 2025. u 12:08

Politika
Tenis
Fudbal
SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)

SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)