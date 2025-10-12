FRANCUSKA DOBILA NOVU VLADU: Trka s vremenom pod pritiskom ekspresnog opoziva

PRITISNUT vremenom koje curi, francuski premijer Sebastijan Lekorni izabrao je večeras, posle usaglašavanja sa predsednikom Makronom, imena novih ministara.

Foto: Profimedia

Opredelio se za dosta tehničkih lica, što se smatra određenom vrstom prekida s dosadašnjom politkom, ali isto tako ima i puno poznatih imena, među kojima su Žan Noel Baro na mestu šefa diplomatije ili Žerald Darmanen na funkciji ministra pravosuđa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzeće prefekt pariske policije Loran Nunjez, ministarka odbrane biće Katrin Votren koja je dosada imala resor rada i zapošljavanja, dok će vruć krompir finansija u rukama držati Rolan Leskir, takođe imenovan na ovu funkciju u neuspelom pokušaju formiranja prve Lekornijeve vlade.

Vlast je prilikom uspela da posvađa republikance, koji su se oštro podelili između predsednika stranke i dosadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Brina Retajoa i šefa poslaničke grupe Lorana Vokijea, pa je tako u Lekornijev kabinet ovoga puta ušlo više republikanaca, čak šest, nego u prethodnoj vladi, i pored toga što je vrh stranke poručio da iz njihovih redova neće biti ministara. O sudbini ovih disidenata odlučivaće politički biro partije.

Mnogo važnije od sastava ministarskog kabineta biće podatak koliko će biti dugačak život ove vlade. Premijer će prvi savet ministara održati u utorak, zajedno sa predsednikom koji će se vratiti iz Egipta povodom okupljanja lidera zbog primirja u Gazi, a odmah iza toga predstaviće u skupštini program rada vlade, od čega će zavisiti njen opstanak.

Socijalisti su već istakli da će rušiti vladu, ukoliko eksplicitno ne bude suspendovana peznijska reforma, dok su bezuslovno nepoverenje već najavili krajnji levičari i suverenisti.