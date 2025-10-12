PRINC ENDRU U MEJLU DŽEFRIJU EPSTINU TVRDIO: "Da su zajedno u tome"

BRITANSKI princ Endru je u mejlu seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu napisao "da su u ovome zajedno" nakon što je 2011. godine objavljena fotografija britanskog princa sa rukom oko tinejdžerke Virdžinije Džufre.

Ovaj mejl će, prema pisanju Gardijana, dodatno povećati pritisak na vojvodu od Jorka i britansku kraljevsku porodicu, s obzirom da je princ ranije u intervjuu za BBC tvrdio da je prekinuo kontakte s osuđenim pedofilom do tog trenutka.

Prepiska između mlađeg brata kralja i Epstina, objavljena u britanskim novinama, sugeriše da to nije bilo tačno.

U intervjuu za BBC program "Newsnight" 2019. godine, princ Endru je izjavio da je prekinuo prijateljstvo sa Epstinom decembra 2010. godine, nakon što su ih snimili zajedno u šetnji po Njujorku.

-I ja se brinem za tebe. Ne brini za mene! Čini se da smo u ovom zajedno i moraćemo da se uzdignemo iznad toga. Inače, ostanimo u bliskom kontaktu i uskoro ćemo ponovo igrati!!!, navodi se u mejlu koji je Endru poslao Epstinu

Epstin je pronađen mrtav u svojoj ćeliji u njujorškom saveznom zatvoru u avgustu 2019. godine dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u seksualne svrhe.

Njegova smrt je proglašena samoubistvom.

(Tanjug)

